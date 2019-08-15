Adnan Oktar Suç Örgütü hakkında yeni ifade!

Server Görkem Erdoğan, Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tümgeneral Mehmet Yılmaz Erdoğan'ın kızıydı.

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Server Görkem Erdoğan, Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tümgeneral Mehmet Yılmaz Erdoğan'ın kızıydı.

1982 yılında doğan ve lise eğitimini İngiltere'de tamamlayan S. Görkem Erdoğan, City Of West Minister Üniversitesine girdi.

2000 yılında eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye döndü. 2007 yılında ise Adnan Oktar Suç Örgütü'nün ağına düştü.

Server Görkem Erdoğan'ın babası Tümgeneral Mehmet Yılmaz Erdoğan'ın iddianameye yansıyan ifadesi oldukça çarpıcıydı.

Anlattım ama beni dinlemedi

"2007'den itibaren bizi aramamaya, yanımıza gelmemeye ve bizim onun yanına gitmemizi istememeye başladı. 2010'dan itibaren fiziksel görünümü değişmeye başlamıştı. Kızımızın bir tarikata girmiş olabileceğini düşündük. Kızım bize Adnan Oktar'ın sohbetlerine katıldığını söyledi."

"Bende Adnan Oktar örgütünün örgütsel reflekslerini bildiğim için kızıma tedbir alabilmesi amacıyla bazı bilgiler verdim. Kızım bize böyle şeylere inanmayın. Ben Adnan Hoca ile beraber cennete gideceğim" dedi.

Baba Erdoğan, ifadesinde görüşme anlarına kızlarıyla baş başa kalamadıklarını mutlaka örgütten bir kişinin de kendilerine eşlik ettiğini söyledi.

Yanında örgütten biri vardı

"Kızımız adeta elimizden kayıp gidiyordu. 2011'den sonra kızımız ile görüşmelerimiz artık evde olmamaya başladı. Nerede ikamet ettiğini dahi bilemiyorduk. Ordu evlerinde ya da bir AVM'de görüşüyorduk. Yanında mutlaka Adnan Oktar örgütünden olduğunu düşündüğümüz bir kişi konuşmalarımıza şahitlik ediyordu. Kızım tuvalete bile yanındaki kişiyle birlikte gidiyordu."

Kızı Server Görkem Erdoğan'ın örgüt tarafından cezalandırıldığını bu nedenle de saçlarının kazındığını dile getiren Erdoğan, kızlarının aileden uzaklaşması sebebiyle psikolojik buhrana uğradıklarını ifade etti.

Görkem Erdoğan'ın örgüte yönelik operasyonun ardından etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediği ancak örgütün avukatları ve koğuş arkadaşları tarafından vazgeçirildiği de ifadeye yansıdı.

Etkin pişmanlıktan vazgeçirdiler

"Başlangıçta kızımız etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma konusuna meyilliydi ancak örgüt tarafından gönderilen avukatlar ve koğuş arkadaşlarının da etkisiyle vazgeçti. Adnan Oktar ve onun liderliğini yapmış olduğu örgüt bizi ve yakın çevremizi büyük manevi zarara uğrattı. Bu sebepten ötürü Adnan Oktar'dan ve onun liderliğini yaptığı örgütten şikayetçiyim." sözlerini kullandı.

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