Adnan Oktar Suç Örgütü'nde yapıldığı iddia edilen cinsel istismarlar karikatürleştirilip mahkemeye sunuldu - Son Dakika

Adnan Oktar Suç Örgütü'nde yapıldığı iddia edilen cinsel istismarlar karikatürleştirilip mahkemeye sunuldu

20.12.2020 18:03
Adnan Oktar Suç Örgütü'nde yapıldığı iddia edilen cinsel istismarlar karikatürleştirilip mahkemeye sunuldu, System.String[]

ADNAN Oktar grubuna yönelik görülen davada, şikayetçi avukatı Eser Çömlekçioğlu mağdur ifadelerini esas alarak hazırladığı çizgi roman şeklindeki kitapçığı mahkemeye sundu.

ADNAN Oktar grubuna yönelik görülen davada, şikayetçi avukatı Eser Çömlekçioğlu mağdur ifadelerini esas alarak hazırladığı çizgi roman şeklindeki kitapçığı mahkemeye sundu.

"ÖRGÜTÜN YAPTIĞI CİNSEL SÖMÜRÜ DÜZENİNİ GÖRSELLERLE ANLATTIK"

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik görülen davada şikayetçi avukatı olarak görev yaptığını belirten Eser Çömlekçioğlu "Bu dosyada çok sayıda mağdur kadın ifade verdi. Bu ifadelerinde Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün kendilerini nasıl kandırdığını, Adnan Oktar'ın müridi olarak bahsedilen erkek üyelerin kendilerini nasıl kandırarak cinsel sömürü sistemine dahil ettiklerini ve daha sonra Adnan Oktar'a götürdüklerini söyledi. Adnan Oktar tarafından kendilerine uygulanan cinsel sömürü düzenini mahkemede anlattılar. Mahkeme huzurunda verilen beyanlar binlerce sayfa sürdü, biz bunların daha rafine hale getirilebilmesi için bir çalışma yaptık, bu çalışmada örgütün yaptığı cinsel sömürü düzenini gerek görsellerle gerek yazılı olarak anlatmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ MAĞDUR KIZLARIN NELER YAŞADIĞINI KAMUYOUNA GÖSTEREBİLMEK"

Söz konusu çalışmada 'Hale' isminde hayali bir karakter oluşturulduğunu söyleyen Avukat Çömlekçioğlu "Bu hayali karakter üzerinden mağdur kızlara nasıl yöntemler izlendiği anlatıldı. Bu kitabın basılması suretiyle devamı da gelecek. Daha sonrasında da neler yaşatıldığı anlatılacak, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün nasıl bir düzeni olduğunu, dosyaya nelerin yansıdığını ve mağdur kızların neler yaşadığını kamuoyuna gösterebilmek amacımızdı. Kitabın mahkeme tarafından yapıldığı, masrafının mahkeme tarafından ödendiği gibi haberler çıktı fakat bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Bu kitap tamamen tarafımızca yapılmıştır. Kamuoyunun, ailelerin ve gençlerin bu veya buna benzer sistemlerin ne kadar büyük tehlike yarattığını, nasıl mağduriyetler oluşturabileceğini göstermek amacıyla yapılmış, bir kitap" şeklinde konuştu.

"BU ŞEKİLDE KIZ ÖRGÜTÜN SÖMÜRÜ DÜZENİNE DAHİL EDİLİYOR"Kitabın içeriğinden bahseden Çömlekçioğlu, şunları dile getirdi: "Kitaptaki Hale dosyadaki müştekilerin pek çoğu gibi alışveriş merkezinde gezerken yanına yakışıklı bir erkek şahıs, bir mürit geliyor ve kendisiyle tanışmak istiyor. Yavaş yavaş ısınıyor, arkadaşlarıyla tanışıyor. Cinsel ilişki yaşıyorlar, bir süre sonra arkadaşlarıyla cinsel ilişki yaşaması söyleniyor. Kızın bunu kabul etmemesi üzerine bunu zorla yapıyor, bu sırada başka arkadaşları cinsel ilişki sırasında kızın görüntülerini alıyor. Devamında seni bir büyüğümle, abimle tanıştıracağım bahanesiyle hiç bilmediği, tanımadığı, adını bile duymadığı Adnan Oktar'la tanışma durumunda kalıyor Hale. Adnan Oktar'la da tanıştıktan sonra, Adnan Oktar'ın cinsel saldırılarına maruz kalıyor. Bunların tamamı dosyada mağdurların ifadeleriyle sabit olmuş. Bu şekilde kız örgütün sömürü düzenine dahil edilmiş olunuyor."

"YARGILAMADA SONA GELİNDİ"

Yargılamada sona yaklaşıldığını da kaydeden Çömlekçioğlu "Sanıklar mütalaaya karşı beyanda bulunuyor. Sanık avukatlarının beyanda bulunmasının ardından, sanıklar son sözlerini söyleyecek akabinde de karar verilmesini bekliyoruz" dedi.


- İstanbul
Adnan Oktar Suç Örgütü'nde yapıldığı iddia edilen cinsel istismarlar karikatürleştirilip mahkemeye sunuldu
Adnan Oktar Suç Örgütü'nde yapıldığı iddia edilen cinsel istismarlar karikatürleştirilip mahkemeye sunuldu
Adnan Oktar Suç Örgütü'nde yapıldığı iddia edilen cinsel istismarlar karikatürleştirilip mahkemeye sunuldu
Adnan Oktar Suç Örgütü'nde yapıldığı iddia edilen cinsel istismarlar karikatürleştirilip mahkemeye sunuldu
Adnan Oktar Suç Örgütü'nde yapıldığı iddia edilen cinsel istismarlar karikatürleştirilip mahkemeye sunuldu
Adnan Oktar Suç Örgütü'nde yapıldığı iddia edilen cinsel istismarlar karikatürleştirilip mahkemeye sunuldu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adnan Oktar Suç Örgütü'nde yapıldığı iddia edilen cinsel istismarlar karikatürleştirilip mahkemeye sunuldu - Son Dakika


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