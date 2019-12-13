Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin davada 91 tahliye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin davada 91 tahliye - Son Dakika

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin davada 91 tahliye

6 saat önce

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin 226 sanığın yargılandığı davada 91 sanık tahliye edildi.

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin davada 91 tahliye, System.String[]

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin 226 sanığın yargılandığı davada 91 sanık tahliye edildi.

(İHA)

Adnan Oktar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:35 Kaynak: İHA
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