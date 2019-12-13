Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin davada 91 tahliye - Son Dakika

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Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin davada 91 tahliye
6 saat önce
Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin 226 sanığın yargılandığı davada 91 sanık tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:35 Kaynak: İHA
Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin 226 sanığın yargılandığı davada 91 sanık tahliye edildi.
(İHA)
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