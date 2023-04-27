Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

27.04.2023 11:17

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. Örgütün güncel yapılanmasında yer alan 14 şüpheli için üç ilde düzenlenen operasyonlar sonucu 8 şüpheli yakalanırken, şahısların son yaşanan deprem felaketinin Adnan Oktar'a yönelik yapılan operasyonlar nedeniyle gerçekleştiği iddialarında bulundukları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütülüyor.

PROPAGANDA İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda örgütün kontrolündeki sahte hesaplar üzerinden, sosyal medya platformlarında sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı, bu paylaşımlarda sıklıkla dosya müştekileri ile örgütle mücadele noktasında görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğu belirlendi.

ÜÇ İLDE ADNAN OKTAR YAPILANMASINA OPERASYON : 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

DEPREMİ DE OKTAR'IN TUTUKLANMASINA BAĞLAMIŞLAR

Yaşanan deprem felaketinin sözde mehdi örgüt lideri Adnan Oktar'a yönelik yapılan operasyonlar sebebiyle yaşandığına ilişkin paylaşımlarda bulunulduğu, tutuklu olmayan örgüt üyelerinin örgüte lojistik destek sağlayıp, siyasi ve adli makamlarda kulis çalışmaları yaptıkları tespit edildi.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütünün güncel yapılanmasında yer alan toplam 14 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınmasına karar verildi. İstanbul, İzmir ve Samsun'da eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Kaynak: DHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar, Operasyon, İstanbul, Samsun, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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