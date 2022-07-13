Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında 3 şüpheliye tutuklama - Son Dakika
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Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında 3 şüpheliye tutuklama

13.07.2022 21:19
Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında 3 şüpheliye tutuklama

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında firari olarak 4 yıldır aranan ve 5 Temmuz'da gözaltına alınan iki kardeş ile onları sakladığı öne sürülen şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında firari olarak 4 yıldır aranan ve 5 Temmuz'da gözaltına alınan iki kardeş ile onları sakladığı öne sürülen şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 2018'den bu yana aranan Erol Ş. ve Orkun Ş. kardeşler ile onları sakladığı iddia edilen Paşa D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Olayın geçmişi

Adnan Oktar suç örgütü bünyesinde faaliyet yürüten ve Oktar'ın silahlı yakın ekibinden olduğu belirlenen Erol Ş. ve Orkun Ş. kardeşler ile Paşa D, 5 Temmuz'da saklandıkları Başakşehir'deki hücre evinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Adreste yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 194 mermi, 10 bin 465 dolar, 310 avro, 4 bin 75 lira ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Erol Ş. ve Orkun Ş. kardeşlerin, örgütün "turnike" olarak adlandırılan cinsel sömürü sistemi içerisinde oldukları, haklarında çok sayıda cinsel saldırı şikayeti bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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Kaynak: AA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında 3 şüpheliye tutuklama - Son Dakika

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