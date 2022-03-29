Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında 32 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

29.03.2022 14:50
Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adnan Oktar suç örgütü davasında haklarında verilen yeniden yakalama kararı üzerine gözaltına alınan 32 sanık adliyeye sevk edildi.

Adnan Oktar suç örgütü davasında haklarında verilen yeniden yakalama kararı üzerine gözaltına alınan 32 sanık adliyeye sevk edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının, söz konusu suç örgütü davasında yerel mahkemece verilen hükmün usulden bozulmasının devamında serbest bırakılan 68 sanık hakkında yaptığı ikinci itiraz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince değerlendirilmiş, 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmıştı. Karar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İstanbul'da olduğu belirlenen 52 sanıktan 32'sini bu sabah yakalamıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 kişi adliyeye sevk edildi.

Sanıklar, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, öğle saatlerinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne sevk edildi. Sanıklardan 9'unun farklı illerde olduğu belirlendi. Emniyet ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan 29 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL

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Adnan Oktar, Cumhuriyet, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında 32 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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