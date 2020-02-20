ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ KAPALIÇARŞI GİRİŞİNDE YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ KAPALIÇARŞI GİRİŞİNDE YAKALANDI - Son Dakika

ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ KAPALIÇARŞI GİRİŞİNDE YAKALANDI

7 saat önce

ADNAN Oktar Suç Örgütünün aranan üyesi Abdülkadir Erhan Keskin, Kapalıçarşı girişinde Güven Timleri tarafından gözaltına alındı.

ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ KAPALIÇARŞI GİRİŞİNDE YAKALANDI, System.String[]
ADNAN  Oktar Suç Örgütünün aranan üyesi Abdülkadir Erhan Keskin, Kapalıçarşı girişinde Güven Timleri tarafından gözaltına alındı.

Kapalıçarşı girişinde kimlik kontrolü yapan Güven Timleri, şüphelendikleri Abdülkadir Erhan Keskin 'i durdurdu.  Şüphelinin kimlik sorgusunu yapan polis, Keskin'in Adnan Oktar Suç Örgütünün üyesi olduğunu ve arandığını belirledi. Abdülkadir Erhan Keskin gözaltına alındı.

Şüphelinin Adnan Oktar örgütüne maddi destekte bulunduğu,  örgütün üyesi olduğu ve örgütün cinsellik sistemi olan 'Turnike' sisteminin bir elemanı olduğu öğrenildi.Şüpheli Abdülkadir Erhan Keskin, Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Keskin'şn fotoğrafları


- İstanbul
Güven Timleri, Erhan Keskin, Adnan Oktar, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:43 Kaynak: DHA
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