ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YENİ İDDİANAME - Son Dakika

Yeni müştekilerin dosyaya dahil olması ve bazı dijital materyallerin çözümü üzerine hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ana davada şikayetçi olan isimleri, şikayetlerinden vazgeçirmeye çalıştıkları kaydedildi. İddianamede, şüpheli örgüt kurucu yöneticisi Adnan Oktar'ın müşteki K.M.S'ye karşı zincirleme nitelikli cinsel saldırı eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRMESİ İÇİN TEHDİT ETMİŞ

Ana davadan da yargılanan Mustafa Işık'ın Silivri Cezaevi 'nde tutuklu bulunduğu halde müşteki Bahar K.'nin ifadesini değiştirmesi amacıyla tutuklu şüpheli Kübra Kartal aracılığıyla müştekiyi ankesörlü telefondan arattığı, örgütün korkutucu gücünden yararlanarak tehdit ettiği belirtildi.

KARŞI FAALİYETE GEÇTİ

Şüphelilerden örgütün imamlarından Mehmet Alp Ünlü'nün ise uzun süre örgütte bulunduktan sonra ayrılan müştekilerinden Özkan M'nin cep telefonuyla ilgili araştırma yaptırdığı belirtildi. İddianameye göre Ünlü, özel telekomünikasyon şirketinde çalışan şüpheli Nilüfer Ayır'ı arayarak faturasını ödeyip ödemediği, erotik sitelere girip girmediği gibi bilgileri elde etmeye çalışarak Özkan M. hakkında örgütten ayrıldığı için karşı faaliyete başladığı kaydedildi.

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