İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmaya Adnan Oktar'ında aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyicide takip etti.

Kaynak: DHA

Oktar Babuna, Adnan Oktar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTİNAFTA BOZULAN ADNAN OKTAR DAVASINDA BAZI SANIKLAR SAVUNMA YAPTI - Son Dakika

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