İSTİNAFTA BOZULAN ADNAN OKTAR DAVASINDA BAZI SANIKLAR SAVUNMA YAPTI - Son Dakika
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İSTİNAFTA BOZULAN ADNAN OKTAR DAVASINDA BAZI SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

06.09.2022 18:21
İSTİNAFTA BOZULAN ADNAN OKTAR DAVASINDA BAZI SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

ADNAN Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulden bozulmasının ardından yeniden yargılandığı dava bazı sanıklar savunma yaptı.

ADNAN Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulden bozulmasının ardından yeniden yargılandığı dava bazı sanıklar savunma yaptı. Tutuklu sanık Oktar Babuna, "Adnan Oktar yalnızlaştırılmak isteniyor. Örgüt kurma söz konusu değildir" dedi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmaya Adnan Oktar'ında aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyicide takip etti.

"ADNAN OKTAR'I BİZ CANIMIZDAN ÇOK SEVİYORUZ"

Tutuklu Oktar Babuna, uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek, "Adnan Oktar'ı biz canımızdan çok seviyoruz. Buradaki herkes Allah aşkıyla yaşıyor. Adnan Oktar yalnızlaştırılmak isteniyor. Örgüt kurma söz konusu değildir. Adnan Bey önde biz arkada ayrı oturuyoruz. Adnan Bey bağımız zer alemindedir" diye konuştu.Sanık Tarkan Yavaş soyut ithamlarla 4 yıldır tutuklu bulunduklarını söyleyerek, "Böyle sonlanmayacaksa da araştırmanın en baştan yapılması gerekir. Müştekilerin buraya getirilip dinlenmesi ve bizlerin soru sorabilmesini talep ediyorum. Sözde mağdur müştekilerin ruhsal durumuyla ilgili rapor alınmasını talep ediyorum. Bundan sonraki yargılanma sürecinin de hukuka uygun şekilde devam etmesini bekliyorum." şeklinde konuştu.Tutuklu Alev Babuna ise, "İstinafın kaldırma kararına katılıyorum. Cezaevinde 4 seneden fazladır tutulmamın sebebi Adnan beyi sevmemdir. Bizlerin görüşmemesini istiyorlar. Bizleri Türkiye'nin farklı illerinde tutuyorlar. Ne yaparsa yapsınlar Adnan beye olan sevgimiz asla azalmaz. Mahkeme sürecinde savunma hakkımız kısıtlandı. Adil ve tarafsız yargılanmak istiyoruz" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti bazı tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına yarın devam edileceğini belirterek duruşmaya yarın sabah saat 09.00'da devam edileceğini söyledi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTİNAFTA BOZULAN ADNAN OKTAR DAVASINDA BAZI SANIKLAR SAVUNMA YAPTI - Son Dakika

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