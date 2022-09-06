Davası sil baştan başlayan suç örgütü lideri Adnan Oktar savunmasında ne demek istedi? "Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum" - Son Dakika
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Davası sil baştan başlayan suç örgütü lideri Adnan Oktar savunmasında ne demek istedi? "Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum"

06.09.2022 12:15

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik hükmün istinaf mahkemesi tarafından ilginç bir şekilde usulen bozulması sonrası dava bugün yeniden görüldü. Mahkemede savunma yapan Adnan Oktar, "Türk milliyetçisiyim. Vatanımın, devletimin, milletimin her zaman hizmetinde oldum. Devletimiz bu oyunları daha önce bozmuştu, şimdi de bozdu. Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum" sözlerini sarf etti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmaya Adnan Oktar'ın aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu.

İSTİNAFIN BOZMA İLAMINA KARŞI YENİDEN SAVUNMA ALINDI

Duruşmayı çok sayıda izleyici takip etti. Mahkeme başkanı, istinaf mahkemesinin bozma kararına, kanun gereğince direnmenin söz konusu olmadığını belirtti. Başkan dava dosyalarının birleştiği, iki sanığın ise öğle arasından sonra savunmalarının alınacağını ifade etti. Mahkeme başkanı, sanıkların istinafın bozma ilamına karşı kısa beyanlarının alınacağını söyledi.

"MİLLETİMİN HİZMETİNDE OLDUM"

Tutuklu sanık Adnan Oktar istinaf mahkemesinin bozma ilamına karşı savunmasında, "Hak, adalet yerini buldu. Yıllardır uğraşılan kumpas tam bir rezalet oldu. Bu durumdan çok memnunum. İstinafa teşekkür ediyorum, korkmadılar, çekinmediler. Cesur hakimler varmış. Ufak tefek yanlış gördüğüm hususlar var. Türk milliyetçisiyim. Vatanımın, devletimin, milletimin her zaman hizmetinde oldum. Devletimiz bu oyunları daha önce bozmuştu, şimdi de bozdu. Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum" dedi. Öte yandan duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam etti.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Adnan Oktar, İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davası sil baştan başlayan suç örgütü lideri Adnan Oktar savunmasında ne demek istedi? 'Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Davası sil baştan başlayan suç örgütü lideri Adnan Oktar savunmasında ne demek istedi? "Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum" - Son Dakika
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