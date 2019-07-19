Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza...
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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Adnan Oktar Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:46 Kaynak: AA
suç örgütüne yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, İstanbul
30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
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