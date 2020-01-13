Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 tutuklama - Son Dakika

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 tutuklama

14 dakika önce

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kişi, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklandı.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 tutuklama, System.String[]

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kişi, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklandı.


İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Kübra K., İstanbul'un Anadolu yakasında bir adrese yapılan baskında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kübra K., geçtiğimiz Cuma günü adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Mali Suçlarla Mücadele, Adnan Oktar, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:01 Kaynak: İHA
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