Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 tutuklama - Son Dakika

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 tutuklama

11 dakika önce

ADNAN Oktar suç örgütü üyesi bir kişi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 tutuklama, System.String[]

ADNAN Oktar suç örgütü üyesi bir kişi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kübra K. isimli kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla aranan Kübra K.'nın bulunduğu adrese geçen Salı günü operasyon düzenledi. İstanbul, Anadolu yakasındaki bir adreste olduğu tespit edilen Kübra K. gerçekleştirilen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Kübra K.'nın aranma sebebinin ise Adnan Oktar suç örgütünden şikayetçi olan kişilere sosyal medya hesaplarından ya da farklı iletişim araçları ile ulaştığı ve şikayetlerinden vazgeçirmek için yalan beyanlarda bulunmalarını istediği ve bunu kabul etmeyenleri ise ölümle tehdit ettiği bilgisi olduğu öğrenildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Kübra K., geçen cuma adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:36 Kaynak: DHA
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