Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda 2 kadın şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda 2 kadın şüpheli yakalandı

02.08.2022 15:31
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda 2 kadın şüpheli yakalandı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kadın gözaltına alındı.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kadın gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar suç örgütü bünyesinde örgüt adına sahte delil oluşturmaya çalıştığı ve yargıyı etkilemek adına lobi faaliyeti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Şişli ve Üsküdar'da belirlenen adreslere baskın yapan polis, M.D. ve F.E.B. adlı iki kadını yakaladı.

Şüphelilerin, örgüte yönelik operasyonlarda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında yasa dışı yöntemlerle bilgi toplamaya çalıştıkları, adli makamları yanıltma amacıyla yalancı tanıklar bularak asılsız bilgi ve belge oluşturdukları tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıların ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.

Şüphelilerden F.E.B'nin, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapis cezasına çarptırılan Oktar Babuna'nın kız kardeşi olduğu öğrenildi.

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ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 2 ŞÜPHELİ GÖZALTI ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 2 ŞÜPHELİ GÖZALTI Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde aranan Meltem D. ve Ferhunde E.B. adlı iki kadın şüpheli İstanbul'da yakalandı. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde aranan Meltem D. ve Ferhunde E.B. adlı iki kadın şüpheli İstanbul'da yakalandı.
Kaynak: AA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar, Üsküdar, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda 2 kadın şüpheli yakalandı - Son Dakika

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