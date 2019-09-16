Son Dakika Haberleri: Adnan Oktar suç örgütünün yargılanmasına yarın başlanıyor
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Adnan Oktar suç örgütünün yargılanmasına yarın başlanıyor

1 saat önce

Adnan Oktar suç örgütünün yargılanmasına yarın başlanıyor Silivri görülecek ilk duruşmanın 40 gün sürmesi bekleniyorİSTANBUL - Adnan Oktar Suç Örgütü'nün lideri Adnan Oktar ve 225 sanık yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Adnan Oktar suç örgütünün yargılanmasına yarın başlanıyor

Silivri görülecek ilk duruşmanın 40 gün sürmesi bekleniyor

İSTANBUL - Adnan Oktar Suç Örgütü'nün lideri Adnan Oktar ve 225 sanık yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumunun karşısındaki duruşma salonunda görülecek ilk duruşmanın 40 gün sürmesi planlanıyor.

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik açılan davanın ilk duruşmasının görülmesine yarın başlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca Oktar ve örgütü hakkında hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. 171 sanığın tutuklu olarak yer aldığı 226 sanıklı iddianamede şüphelilere 24 ayrıca suçlama yöneltilmişti. İddianamede, örgüt lideri Adnan Oktar hakkında 24 ayrı suçtan 870 yıl hapis cezası istenmişti.


İddianamede şüphelilere yöneltilen suçlar:

'Siyasal ve Askeri Casusluğa teşebbüs', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek', 'Cinsel istismar', 'Cinsel saldırı', '6136 sayılı yasaya muhalefet', 'Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi', 'Eziyet', 'Şantaj', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Hakaret', '3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanununa muhalefet', 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi veya kayda alınması', 'Dolandırıcılık', 'Tehdit', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek', '5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet', 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Suçluyu kayırma'.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumunun karşısında yer alan duruşma salonunda yarın başlayacak ilk duruşmanın 40 gün sürmesi planlanıyor.

Adnan Oktar suç örgütünün yargılanmasına yarın başlanıyor

Adnan Oktar, Silivri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:11 Kaynak: İHA
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