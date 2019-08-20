Adnan Oktar ve Didem Ürer'in örgüte ait villanın gizli geçidinden kaçtıkları ana ilişkin görüntüler...
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Adnan Oktar ve Didem Ürer'in örgüte ait villanın gizli geçidinden kaçtıkları ana ilişkin görüntüler ortaya çıktıİSTANBUL) - Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon sırasında Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer'in örgüte ait villanın gizli geçidinden hızla kaçtıkları ve...
Adnan Oktar Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:13 Kaynak: İHA
ve Didem Ürer
'in örgüte ait villanın gizli geçidinden kaçtıkları ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı
İSTANBUL) - Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon sırasında Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer'in örgüte ait villanın gizli geçidinden hızla kaçtıkları ve kapıda bekletilen lüks araçlarına binerek hızla uzaklaştıkları ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Oktar örgütüne yönelik iddianamenin ek klasörlerinde yer alan fotoğraflarda Oktar ve Ürer'in operasyondan dakikalar önce gizli geçitten kaçtıkları görülüyor.
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