Son Dakika Haberleri: Adnan Oktar ve Didem Ürer'in örgüte ait villanın gizli geçidinden kaçtıkları ana ilişkin görüntüler...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Adnan Oktar ve Didem Ürer'in örgüte ait villanın gizli geçidinden kaçtıkları ana ilişkin görüntüler...

38 dakika önce

Adnan Oktar ve Didem Ürer'in örgüte ait villanın gizli geçidinden kaçtıkları ana ilişkin görüntüler ortaya çıktıİSTANBUL) - Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon sırasında Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer'in örgüte ait villanın gizli geçidinden hızla kaçtıkları ve...

Adnan Oktar ve Didem Ürer'in örgüte ait villanın gizli geçidinden kaçtıkları ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı
İSTANBUL) - Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon sırasında Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer'in örgüte ait villanın gizli geçidinden hızla kaçtıkları ve kapıda bekletilen lüks araçlarına binerek hızla uzaklaştıkları ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Oktar örgütüne yönelik iddianamenin ek klasörlerinde yer alan fotoğraflarda Oktar ve Ürer'in operasyondan dakikalar önce gizli geçitten kaçtıkları görülüyor.
Adnan Oktar, Didem Ürer, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar ve Didem Ürer'in operasyondan önce villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Emniyet Genel Müdürlüğünden çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı Bayramda kaybolan genç, bıçaklanarak öldürüldükten sonra araziye gömülmüş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 13:51:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adnan Oktar ve Didem Ürer'in örgüte ait villanın gizli geçidinden kaçtıkları ana ilişkin görüntüler...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]