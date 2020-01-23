Adnan Polat, Nusaybin'deki çocuklarla bir araya geldi

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat, sarı-kırmızılıların başkanlığını yaptığı dönemde Mardin'in Nusaybin ilçesinde açtığı Galatasaray Futbol Okulu'nun öğrencileriyle bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün Nusaybin'de bulunan okulunda eğitim gören öğrenciler, Adnan Polat'ı ziyaret etti.

Piyalepaşa'da gerçekleşen buluşmada açıklamalarda bulunan Polat, "Bu cimbomluların Nusaybin'den kalkıp İstanbul'a gelmeleri ve bizi ziyaret etmeleri beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Okulun açılışını 10 yıl önce yaptıklarını hatırlatan Adnan Polat, "Burada 36 sporcu var. 25 sporcu 12 yaş altı. En küçükleri de 5,5 yaşında. Okulun faaliyetleri devam ediyor. Biz de okulun üstünden elimizi hiç eksik etmedik. Hocamız 10 yıl boyunca büyük bir ilgiyle uğraştı. 3 bin civarında sporcu yetiştirdi. Nusaybin'de şu anda 600 talebemiz var. Sadece futbol değil basketbol ve voleybol branşları da var. Güneydoğu Anadolu'da sıkıntı içinde bulunan ilçelerde bu tip aktivitelerin yapılması için kamuoyuna buradan mesaj göndermek istiyorum. Lütfen el atın. Bu gençlerimizi toplumumuza kazandıralım. Sosyal hayatlarını geliştirelim. Ancak el birliğiyle bir şey yapabiliriz. Galatasaray gibi Türkiye'nin en büyük kulübünün üyesi olmaktan hepsi çok gurur duyuyor. Yeni bir futbol sahası ve halı sahalar yapılacak. Yatırım ile ilgili sözünü vereyim. Yakında projeye başlayacağız. İnşallah en kısa sürede bitiririz." ifadelerini kullandı.

Adnan Polat, gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere spor kıyafeti hediye etti.