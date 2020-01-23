Adnan Polat, Nusaybin'deki çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adnan Polat, Nusaybin'deki çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika

Adnan Polat, Nusaybin'deki çocuklarla bir araya geldi

6 saat önce

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat, sarı-kırmızılıların başkanlığını yaptığı dönemde Mardin'in Nusaybin ilçesinde açtığı Galatasaray Futbol Okulu'nun öğrencileriyle bir araya geldi.

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat, sarı-kırmızılıların başkanlığını yaptığı dönemde Mardin'in Nusaybin ilçesinde açtığı Galatasaray Futbol Okulu'nun öğrencileriyle bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün Nusaybin'de bulunan okulunda eğitim gören öğrenciler, Adnan Polat'ı ziyaret etti.

Piyalepaşa'da gerçekleşen buluşmada açıklamalarda bulunan Polat, "Bu cimbomluların Nusaybin'den kalkıp İstanbul'a gelmeleri ve bizi ziyaret etmeleri beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Okulun açılışını 10 yıl önce yaptıklarını hatırlatan Adnan Polat, "Burada 36 sporcu var. 25 sporcu 12 yaş altı. En küçükleri de 5,5 yaşında. Okulun faaliyetleri devam ediyor. Biz de okulun üstünden elimizi hiç eksik etmedik. Hocamız 10 yıl boyunca büyük bir ilgiyle uğraştı. 3 bin civarında sporcu yetiştirdi. Nusaybin'de şu anda 600 talebemiz var. Sadece futbol değil basketbol ve voleybol branşları da var. Güneydoğu Anadolu'da sıkıntı içinde bulunan ilçelerde bu tip aktivitelerin yapılması için kamuoyuna buradan mesaj göndermek istiyorum. Lütfen el atın. Bu gençlerimizi toplumumuza kazandıralım. Sosyal hayatlarını geliştirelim. Ancak el birliğiyle bir şey yapabiliriz. Galatasaray gibi Türkiye'nin en büyük kulübünün üyesi olmaktan hepsi çok gurur duyuyor. Yeni bir futbol sahası ve halı sahalar yapılacak. Yatırım ile ilgili sözünü vereyim. Yakında projeye başlayacağız. İnşallah en kısa sürede bitiririz." ifadelerini kullandı.

Adnan Polat, gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere spor kıyafeti hediye etti.

Adnan Polat, Nusaybin'deki çocuklarla bir araya geldi

Adnan Polat, Galatasaray, Nusaybin, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı
Son Dakika: PFDK, Vedat Muriç'e ceza vermedi Abdullah Avcı'yı Beşiktaş'a getiren Fikret Orman: Abdullah Avcı'nın adamlığı belli Son Dakika: Fatih Terim'den son dakika Arda Turan açıklaması

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 00:45:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adnan Polat, Nusaybin'deki çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]