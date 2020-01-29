Adnan Saygun'un başyapıtı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulan ve yoğun ilgi gören "Yunus Emre" eseri, Zorlu PSM'de sahnelenecek.

Sezondaki ilk gösterimini kapalı gişe yapan Ahmet Adnan Saygun'un görkemli eseri, 9 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

"İnsan" metnini Uğur Seyrek ile Işık Noyan'ın kaleme aldığı eserde, İDOB dansçıları, opera solistleri ve İDOB korosunu aynı sahneyi paylaşacak.

Adnan Saygun, 13. yüzyılda yaşayan ünlü halk ozanı ve düşünürü Yunus Emre'nin yazdığı şiirlerden bazılarını kullanarak 4-5 ayda bestelediği ve 1943'te tamamladığı oratoryoyu "en büyük sanat tecrübesi" olarak nitelendirmiş, eser ilk kez 25 Mayıs 1946'da Ankara'da seslendirilmişti.

Bir Türk besteci tarafından bestelenmiş ilk oratoryo olan Yunus Emre Oratoryosu, kısa sürede Saygun'u uluslararası düzeye taşımıştı.

Koreografi ve rejisini Uğur Seyrek'in üstlendiği eserde, orkestra şefliğini Serdar Yalçın, koro şefliğini ise Aydın Karlıbel yapacak.

İlke Kodal, Erhan Güzel, Melike Manav ve Maia Ito'nun solist dansçı olarak sahne alacağı eserde, Özgecan Gençer, Deniz Likos, Hüseyin Likos ve Gökhan Ürben solist olarak yer alacak.