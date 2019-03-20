Adnan Süvari Mahallesi'ne Modern Semt Merkezi

Karabağlar Adnan Süvari Mahallesi'nde çalışmaları tamamlanan semt merkezi, görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Adnan Süvari Mahallesi Semt Merkezi için düzenlenen açılış törenine Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır,CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hasan Yıldız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aydınlık bir Türkiye geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz

Törende konuşan Başkan Selvitopu, Karabağlar'ın tüm mahallerine birer semt merkezi açma hedefini bir kez daha dile getirdi. "Semt merkezlerimizle birlikte kültür merkezlerimizi de birer birer inşa etmeye devam ediyoruz" diyen başkan Selvitopu şunları söyledi: "Biz insanlarımızı kültürle, sanatla, ilimle buluşturmak istiyoruz. Ülkemizde eksik olan bu alanların varlığıdır. Özellikle son yıllarda kültür sanata karşı nasıl bir tavır olduğunu hepimiz biliyoruz. Kültür sanatı aşağılayan, kültür sanatla insanların buluşmasını engelleyen anlayışa karşı; biz bu merkezlerimizi daha da artırarak, insanlarımızı kültürle, sanatla buluşturarak aydınlık bir Türkiye geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Hiçbir güç buna engel olamayacak!Kararlıyız, dirençliyiz. Çünkü Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe ihtiyacı var."

"Madem yerel yönetim yapmıyor, peki, siz neredeydiniz?"

İzmir'e dönük karalayıcı bir söylemin hâkim kılınmaya çalıştığını dile getiren Başkan Selvitopu, "Yetkiyi aldıkları günden bu yana buralara çivi çakmadılar. Sonra da gelip 'İzmir köy kalmış' diyorlar. Eğer İzmir köy kaldıysa sizin payınız yok mu? Madem ülkeyi yönetiyorsunuz, madem yerel yönetim yapmıyor, siz neredeydiniz? İzmir Türkiye'nin en fazla vergi veren illerinden bir tanesi, o zaman bu yatırımları yapsaydınız. Kim engel odu size? Çünkü sizin kafanızda başka bir İzmir var, ondan bunları yapmadınız, yapmıyorsunuz. Şimdi de 'Biz şunu yapacağız, bunu yapacağız' diye popülist, hayali projeleri ortaya koymaya çalışıyorlar.

Fakat biz, her konuyu bilimsel planlamacı bir anlayışla, projeleri sağlıklı geliştirerek yapmaya çalışan bir belediyeyiz. Ayakları yere basmayan hiçbir projenin sunumunda ya da tanıtımında olmayız!" diye konuştu.

Açılış töreninde Esentepe Mahalle Muhtarı Sabahattin Ceyhanlı ile Adnan Süvari Mahalle Muhtarı Harun Özbilmez de birer konuşma yaparak, semt merkezinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Açılış kurdelesini hep beraber kestiler

Törene katılan protokol üyeleri konuşmalar sonrasında açılış kurdelesini hep birlikte kesti ve semt merkezinde gezerek burada yapılacak faaliyetlere dair bilgi aldılar.

Modern ve yaşanabilir bir kent için tasarlanan Adnan Süvari Mahallesi Semt Merkezi, kullanım amacına uygun tadilat ve çevre düzenlemesi ile de açılışı gerçekleştirildi. Semt merkezi binası, 240 metre karelik bir alana sahip. Merkezde çeşitli kurslar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile eğitim çalışmaları yapılması hedefleniyor. Merkezde ayrıca 3 atölye, kitaplık ve çocuk oyun alanı da bulunuyor.