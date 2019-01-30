Adnan Turan, Hemşehrilerinin Yanında

31 Mart tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Kandıra'da SKM çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, ilçedeki çalışmalarını teşkilat yöneticileriyle birlikte uyum içerisinde sürdürürken ilçede günün ilk ziyareti İSU Kandıra Şubesine yapıldı.AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, meclis üyesi Gökalp Çobanoğlu ve kadın kolları başkanı Gülnur Bayram ile birlikte İSU Kandıra Şubesini ziyaret eden Başkan Adayı Turan, burada İSU Müdürü Hakan Kocatürk ve şantiye şefi İhlas İlteriş Demir'den faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Göreve geldiklerinde İSU ile koordineli bir şekilde çalışmaların devam edeceğini söyleyen Turan, şantiye çalışanlarına da işlerinde kolaylıklar diledi.

KÖYLERE TAZİYE ZİYARETLERİ

İSU Kandıra Şubesi'nde gerçekleşen programın ardından köy ziyaretlerine başlayan Turan, ilk olarak Safalı Köyü'ne gitti. Burada önce bölge sakinleri ile bir araya gelip selamlaşan Turan, sonrasında vefat eden Fatma İsen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Safalı Köyü'ndeki ziyaretlerinin ardından Beylerbeyi'ne giden Turan, burada Zekeriya Yaşa'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından Yaşa ailesine baş sağlığı temennisinde bulunan Adnan Turan, bölge sakinleri ile sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

SİZLERDEN GÜÇ ALIYORUZ

Programlar kapsamında Çerçili Köyüne de bir ziyaret gerçekleştiren AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, burada aynı zamanda Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şube Başkanı da olan Çerçili Muhtarı Mustafa Satılmış ve vatandaşlarla bir araya geldi. Köy ziyaretlerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Turan, yaptığı konuşmada "Hemşehrilerimizden aldığımız güç ile Kandıra'mız için çalışmaya devam ediyoruz. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah." derken, köy sakinleri de 31 Mart seçimleri için Adnan Turan'a desteklerini iletti.

MUHTARLAR EŞLİK EDİYOR

Gündüz bölümünde gerçekleşen son köy programında ise Başkan Adayı Turan, Merkez Erikli Köyü Belen Mahallesine konuk oldu. Burada muhtar Ramazan Ören ve belde sakinleri ile gerçekleşen istişarenin ardından köz ziyaretleri sona erdi. AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, köy ziyaretlerinin ardından ise beraberinde AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülnur Bayram ile birlikte geçmiş dönem ilçe başkanlarından merhum Mahir Yıldırım'ın eşi Kibriye Yıldırım'a bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.