Adnan Turan, Hemşehrilerinin Yanında
14 dakika önce
SKM çalışmalarını sürdüren AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, hemşehrileri ile buluşmaya devam ediyor.
AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, ilçe genelindeki çalışmaları esnasında hem ev ziyaretleri yapıyor hem de esnaflarla buluşmaya özen gösteriyor. Başkan Adayı Turan, İlçe Kadın Kolları'nın düzenlediği ev ziyaretleri programları kapsamında İlçe Başkanı Erol Ölmez ile birlikte Akdurak Mahallesi'nde ikamet eden Hicran Aktaş ve Hatice Yaman'ın hanelerine konuk oldu.
ESNAFLARLA İSTİŞARE YAPIYOR
Ev ziyaretlerinde yapmayı planladıkları projelerle ilgili bilgi veren Turan, kendilerine hanelerini ve gönüllerini açan Aktaş ve Yaman ailelerine teşekkür etti. Turan, ev ziyaretlerinin ardından Kandıra esnaflarından Teoman Amca ile hasbihal etti. Esnaf ziyaretlerine de devam eden Turan, Mümin Dönmez'in sahibi olduğu Dönmez Branda'yı ziyaret ederek burada işletme sahipleri ve çalışanlarla istişarede bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:33 Kaynak: Bültenler
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