Adnan Turan, Hemşehrilerinin Yanında

AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, ilçe genelindeki çalışmaları esnasında hem ev ziyaretleri yapıyor hem de esnaflarla buluşmaya özen gösteriyor. Başkan Adayı Turan, İlçe Kadın Kolları'nın düzenlediği ev ziyaretleri programları kapsamında İlçe Başkanı Erol Ölmez ile birlikte Akdurak Mahallesi'nde ikamet eden Hicran Aktaş ve Hatice Yaman'ın hanelerine konuk oldu.

ESNAFLARLA İSTİŞARE YAPIYOR

Ev ziyaretlerinde yapmayı planladıkları projelerle ilgili bilgi veren Turan, kendilerine hanelerini ve gönüllerini açan Aktaş ve Yaman ailelerine teşekkür etti. Turan, ev ziyaretlerinin ardından Kandıra esnaflarından Teoman Amca ile hasbihal etti. Esnaf ziyaretlerine de devam eden Turan, Mümin Dönmez'in sahibi olduğu Dönmez Branda'yı ziyaret ederek burada işletme sahipleri ve çalışanlarla istişarede bulundu.