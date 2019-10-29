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ADOB'dan Cumhuriyet Bayramı konseri

1 saat önce

Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB) Cumhuriyetin 96'ncı yılı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Bayramı Konseri gerçekleştirildi.

Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB) Cumhuriyetin 96'ncı yılı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Bayramı Konseri gerçekleştirildi.

Turgut Özakman'ın yazdığı, Muammer Sun'un bestelediği Üç Destan, ADOP orkestrası ve korosunun yorumuyla sanatseverlerle buluştu.

Ulus'taki Opera Sahnesi'ndeki konserin orkestra şefliğini Naci Özgüç, koro şefliğini Giampaolo Vessella, solistliğini Görken Ezgi Yıldırım, anlatıcılığını ise Gaye Filiz Alacalı ve Şekip Taşpınar yaptı.

Özgüç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konserde kendisine orkestra şefliği görevinin verilmesinin onurunu yaşadığını belirterek, "Muammer hocamızın bestelediği Üç Destan zaten adı üzerinde üç ayrı kahramanlık destanından bahsediyor. Bunlar Sakarya Savaşı, Büyük Taaruz ve Çanakkale Savaşı'dır. Bu üç muharebe Cumhuriyete giden yolu anlatıyor." dedi.

ADOB'dan Cumhuriyet Bayramı konseri

29 ekim cumhuriyet bayramı, Turgut Özakman, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:59 Kaynak: AA
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