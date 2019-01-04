Son Dakika Haberleri: Adob "Sihirli Dünya" Müzikalini Çocuklar İçin Sergileyecek

Adob "Sihirli Dünya" Müzikalini Çocuklar İçin Sergileyecek

37 dakika önce

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), minik sanatseverleri "Sihirli Dünya" müzikaliyle buluşturacak.

Adob
Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), minik sanatseverleri "Sihirli Dünya" müzikaliyle buluşturacak.

AOB'tan yapılan açıklamaya göre, Haldun Özörten'in yazdığı, rejisi Nejat Şengün'e, müzik düzenlemesi Ahmet Kahyaoğlu'na ait çocuk müzikali, 6 Ocak Pazar günü saat 13.00'te Leyla Gencer Sahnesi'nde çocukların beğenisine sunulacak.

Serkan Sarıkaya, Sema Özer, Elif Onaran ve Mert Özdemir'in sahne aldığı Sihirli Dünya'ya çocuk balesi de eşlik ediyor. Eser, herkesin hayatında bir şekilde var olan müzikle çocuklara çok sesli müziği tanıtarak, evrensel müziği, operayı, baleyi sevdirmeyi amaçlıyor.

Sihirli Dünya çocuk müzikali, çocukların o pırıl pırıl beyinlerinde evrensel müziğin ne olduğu ve nasıl sihirli bir güçle bizi sararak mutlu ettiği konusunda küçük bir iz bırakacak.


Biletler opera gişesiyle biletiva.com'dan alınabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:46 Kaynak: AA

Ankara, Kültür Sanat
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