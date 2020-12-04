Adolf Hitler adlı aday Namibya'da seçim kazandı - Son Dakika
BBC

Adolf Hitler adlı aday Namibya'da seçim kazandı

04.12.2020 04:42
Adolf Hitler adlı aday Namibya'da seçim kazandı, System.String[]

Afrika ülkelerinden Namibya'daki yerel seçimlerde ezici bir zafer kazanan Adolf Hitler adlı politikacı, dünya hakimiyeti kurmak gibi bir planı olmadığını söyledi.

Afrika ülkelerinden Namibya'daki yerel seçimlerde ezici bir zafer kazanan Adolf Hitler adlı politikacı, dünya hakimiyeti kurmak gibi bir planı olmadığını söyledi.

Adolf Hitler Uunona, geçen hafta Ompundja bölgesindeki yerel yönetim meclisine girmeye hak kazandı.

Alman Bild gazetesine konuşan politikacı Nazi idelojisiyle herhangi bir alakası olmadığını belirtti.

Geçmişte Alman sömürgesi olan Namibya'da diğer Alman isimleri gibi Adolf da ismi de sık görülüyor.

Adolf Hitler Uunona, sömürge ve beyaz azınlık yönetimine karşı mücadeleye önderlik eden, iktidardaki Swapo Partisi'nden seçildi.

Uunona, babasının adını Nazi liderinden esinlenerek koyduğunu kabul ederken "Büyük ihtimalle Adolf Hitler'in ne anlama geldiğini anlamıyordu" dedi.

Oyların yüzde 85'ini alan Uunona "Çocukken bana göre tamamen normal bir isimdi. Büyüyünce fark ettim. Bu adam tüm dünyaya hükmetmek istemişti. Benim bunlarla hiç bir alakam yok" dedi.

Uunona, eşinin kendisine Adolf diye seslendiğini ve bu isimle tanındığını, değiştirmeye de niyeti olmadığını belirtti.

Namibya 1884-1915 arasında Alman Güney Batı Afrika adıyla anılan bölgenin bir parçasıydı.





Almanya İmparatorluğu, 1904-1908 arası Nama, Herero ve San halklarının başlattığı isyanda binlerce kişiyi öldürdü. Tarihçiler bu isyana "unutulmuş soykırım" adını veriyor.

Namibya, Almanya'nın bu yıl önerdiği 10 milyon euroluk tazminatı reddetmiş ve "güncellenmiş bir teklif" için görüşmeleri sürdüreceğini söylemişti.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Namibya Güney Afrika'nın kontrolüne girdi ve 1990'da bağımsızlığnı kazandı. Ancak ülkede hala çok sayıda Alman isimli kent ve küçük bir Almanca konuşan topluluk bulunuyor.

Adolf Hitler adlı aday Namibya'da seçim kazandı

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Son Dakika Dünya Adolf Hitler adlı aday Namibya'da seçim kazandı - Son Dakika Dünya

BBC

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