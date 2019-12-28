ADOP'tan "Yeni Yıl Konseri" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADOP'tan 'Yeni Yıl Konseri' - Son Dakika

ADOP'tan "Yeni Yıl Konseri"

6 saat önce

Ankara Devlet ve Opera Balesinin (ADOP) "Yeni Yıl Konseri"nde başarılı tenor ve sopranolar, geniş bir repertuvarla sanatseverlerle buluştu.

Ankara Devlet ve Opera Balesinin (ADOP) "Yeni Yıl Konseri"nde başarılı tenor ve sopranolar, geniş bir repertuvarla sanatseverlerle buluştu.

ATO Congresium'da orkestra şefliğini Sunay Muratov'un yaptığı ve 3 bin kişinin katıldığı konserde, klasik opera aryaları, napoliten parçalar ve Türk müziği eserleri seslendirildi.

Orkestra Şefi Sunay Muratov, yeni yıl öncesinde Ankaralılarla buluşmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Sopranolar Çiğdem Önol, Esin Talınlı, Funda Ateşoğlu, Burcu Uyar, mezzo-soprano Ferda Yetişer, tenor Murat Karahan ve Aykut Çınar ile bariton Kamil Kaplan'ın sahnede olduğu konserin ışık tasarımını Fuat Gök yaptı.

ADOP'tan Yeni Yıl Konseri

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni yıl tatiline giren Mucize Doktor'un yayın tarihi belli oldu
(ÖZEL) Uçak kazasından sağ kurtulmuştu, 25 yıl sonra o kazayı anlattı İngiliz hükümeti yanlışlıkla yeni Onur Listesi'nde yer alanların adresini yayınladı İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı

Son Dakika Haberleri
04:54 Alkollü sürücünün çarptığı otomobil 150 metre sürüklendi - Son Dakika
04:48 İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
04:34 Burdur'da ev yangını - Son Dakika
03:54 Denizli'de polisten huzur operasyonu - Son Dakika
03:46 Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 05:00:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ADOP'tan "Yeni Yıl Konseri" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]