Son Dakika Haberleri: "ADR Sürücü Eğitimi Projesi" kapanış toplantısı
Son Dakika Güncel 'ADR Sürücü Eğitimi Projesi' kapanış toplantısı

"ADR Sürücü Eğitimi Projesi" kapanış toplantısı

7 saat önce

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, tehlikeli madde taşımacılığı yapan şoförlere yönelik "ADR Sürücü Eğitimi Projesi" sayesinde, dijital eğitim materyallerine cep telefonlarıyla kolayca ulaşılması ve şoförlerin bilgilerinin tazelenmesinin mümkün...

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, tehlikeli madde taşımacılığı yapan şoförlere yönelik "ADR Sürücü Eğitimi Projesi" sayesinde, dijital eğitim materyallerine cep telefonlarıyla kolayca ulaşılması ve şoförlerin bilgilerinin tazelenmesinin mümkün hale geldiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin Erasmus Plus Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında TŞOF ile Pamukkale Üniversitesi iş birliğinde yürütülen "ADR Sürücü Eğitimi Projesi"nin kapanış toplantısı TŞOF Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Federasyon Başkanı Fevzi Apaydın, burada yaptığı konuşmada, şoför esnafının eğitim merkezlerinden yararlandığını belirterek, "Bu projeyle söz konusu eğitimlerin yanı sıra tehlikeli madde taşımacılığı yapan şoför esnafımızın cep telefonlarından kolayca ulaşabilecekleri dijital eğitim materyalleriyle bilgilerin tazelenmesi ve iş başındayken unutulan bir konunun hatırlanması mümkün hale gelmiştir." dedi.

Pamukkale Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Arzum Işıtan da projenin yaklaşık 4 yıl yürütüldüğünü ifade ederek, "Amacımız eğitim kurumlarına ve eğitime yardımcı olabilmek." diye konuştu.

Işıtan, proje aracılığıyla temel eğitimin dijital hale geldiğini, böylece yüz yüze eğitime yardımcı olunmasının amaçlandığını dile getirdi.

Pamukkale Üniversitesi, Fevzi Apaydın, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:42 Kaynak: AA
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