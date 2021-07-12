Adrasan bayramda nüfusunun 10 katı tatilciyi ağırlayamaya hazırlanıyor

Plajların tıklım tıklım olduğu gözde tatil merkezi için rezervasyon uyarısı

30 binin üzerinde tatilcinin beklendiği Adrasan bayrama hazır

ANTALYA - Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden 3 bin nüfuslu Adrasan bayram öncesi tatilcilerin akınına uğrarken, Kurban bayramında günlük 30 bir kişi ağırlaması bekleniyor. İşletmelen tatilcileri mağdur olmalaları için rezervasyon yaptırmadan gelmemeleri konusunda uyarırken Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki tatil merkezi için en azından sezon içinde bir ambulans görevlendirilmesini istedi.

"Mağdur olmamak için rezervasyon yaptırın"

Doğal güzelliğin korunması amacıyla imar verilmeyen bölgede otopark sorunları yaşandığını, sokakların yetersiz kaldığını, mevcut trafiği kaldırmadığını, buna bir de bayram yoğunluğu eklendiğinde çok ciddi sorunların yaşanabileceğini belirten Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy, "Adrasanda artık turizm sezonu başladı. Gelen tatilci misafirlerimizin duyarlı olmalarını istiyoruz. Rezervasyonsuz Adrasan'a gelmesinler. Çünkü çok kalabalık. İmarımız, alt yapımız yok. Gelen misafirlerimiz mağdur olmasın. Mutlaka rezervasyon yapsınlar. Sosyal mesafe, temizlik hijyen kurallarına uyalım. Gördüğünüz gibi sahilimiz çok kalabalık. Adrasan'ın yaklaşık nüfusu 3 Bin civarı, 30 bini buluyor turizm sezonunda. Bu Adrasan için büyük bir rakam" dedi.

Bölgede ambulans görevlendirilsin

Olympos antik kentini de içine alan bölgede turizm sezonu içinde en azından 1 ambulans görevlendirilmesini de isteyen Nail Aksoy, "Yazın burada çok boğulma vakaları oluyor. Ölümler oldu. İlçeye uzak olduğumuz için ne kadar da hızlı davransa da ekipler mesafe sebebiyle yetişmekte güçlük çekiyorlar " diye konuştu.

"Tur otobüsleri sahile bir defa inmeli"

Pansiyon işletmecisi Akın Duran, "Geçen yıl pandemiden dolayı müşterilerimiz biraz azdı. Bu sene pandemi açıldı. Müşterilerimizde güzel bir yoğunluk var. Rezervasyonlarımız doldu. Çok memnunuz. Tek sıkıntımız otopark sorunumuz olması. Yeterli otopark alanlarımız yok " dedi.

"Bayramda 30 bin kişi gelecek"

25 yıldan beri turizm işletmeciliği yaptığını Halil Karataş, "Adrasan, Olmypos, Çıralı bölgesi pandemiden dolayı ciddi rağbet gördü. Tatilcilerimiz doğaya karşı duyarlı olsunlar. Özellikle bu bölge yangına çok hassas bir bölge. Bu bölgeye gelen insanlarımız bu bölgenin orman yangını hassasiyetini bilmiyorlar. Her sene yaz aylarında bu bölgede ciddi bir yangın tehlikesi geçiriyoruz. Gelen tatilcilerimizin özellikle orman yangınlarına karşı duyarlı olmalarını bekliyoruz. Ayrıca pandemi kurallarına uymalarını istiyoruz. Aşılarını yaptırmış olsunlar. Önce kendi sağlıklarına sonrada da diğer insanların sağlıklarına dikkat etmiş olurlar. Bölgemizin nüfusu yaz aylarında kat, kat artıyor. Bayram da bu bölgeye nerden bakarsanız bakın 20 - 30 Bin belki daha fazla insan gelecek. Özellikle bayram esnasında ambulans beklentimiz var. Müşterilerimizin, tatilcilerimizin mutlaka rezervasyon yaptırmaları kendi açılarından iyi olur. Çünkü bayram rezervasyonları şu anda doldu. Zaten sezon da kalabalık. Bayramda ekstra bir kalabalık olacak. Kendilerinin mağdur olmamaları için rezervasyon yaptırıp gelmeleri daha iyi olur" şeklinde konuştu.