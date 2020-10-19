Adrasan'da tur tekneleri için geçici iskele yapılacak - Son Dakika

Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde tur teknelerinin kullanımı için geçici iskele yapılması konusunda toplantı düzenlendi.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, İMEAK DTO Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin, Şube Müdürü Cüneyt Koşu ve Adrasan'da hizmet veren tekne ve deniz motorlu taşıyıcılar kooperatiflerinin başkanları katıldı.

Toplantıda, Adrasan'da özellikle turizm sezonunda tur teknelerinin yaşadığı sorunlar, mevcut durum ve yapılması gerekenler ele alındı.

Günübirlik gezi turu düzenleyen teknelerin iskele sorunu nedeniyle hem tekne sahiplerinin hem de Adrasan'a gelen turistlerin büyük sıkıntılar yaşadıkları ifade edilen toplantıda, Adrasan'da tur tekneleri için geçici iskele yapılması için çalışma başlatılması kararı alındı.