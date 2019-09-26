Son Dakika Haberleri: Adrasan Seylemit'e kaynağından su geliyor
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Adrasan Seylemit'e kaynağından su geliyor

8 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kumluca'nın Adrasan Mahallesi Seylemit mevkiindeki vatandaşların içme suyu sorununu çözüyor.

Adrasan Seylemit'e kaynağından su geliyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kumluca'nın Adrasan Mahallesi Seylemit mevkiindeki vatandaşların içme suyu sorununu çözüyor. ASAT, Karaağaç kaynağından Seylemit'e su getiriyor.


Antalya'da içme suyu sorunu yaşayan yer kalmasın diye çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren ASAT Genel Müdürlüğü, Kumluca Adrasan Mahallesi Seylemit mevkinde kaynağından içme suyu temini projesi çalışması gerçekleştiriyor. Proje ile Seylemit mevkindeki yerleşimlere Karaağaç kaynağından içme suyu getirilecek. Sona yaklaşan çalışmalar kapsamında Karaağaç kaynağından Seylemit'e kadar 3 bin 750 metre uzunluğunda 110 mm'lik içme suyu borusu döşeniyor. Yeni hattan Seylemit'te yaşayan vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlanacak. Çalışmaların Eylül ayı sonunda tamamlanması planlanıyor. - ANTALYA

Kumluca, Antalya, Adrasan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:20 Kaynak: İHA
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