Son Dakika Haberleri: Adrasan Sulama Göleti Su Tutmaya Başladı

Adrasan Sulama Göleti Su Tutmaya Başladı

29 dakika önce

Antalya'nın Kumluca İlçesi Adrasan Mahallesi sınırları içinde inşaatı tamamlanan sulama barajında su tutulmaya başlandı.

Adrasan Sulama Göleti Su Tutmaya Başladı, System.String[]
Antalya'nın Kumluca İlçesi Adrasan Mahallesi sınırları içinde inşaatı tamamlanan sulama barajında su tutulmaya başlandı.

2013 yılında yapımı başlayan gölet 2018 yılı içinde tamamlandı. DSİ Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, yapımı tamamlanarak su tutulmaya başlanılan Adrasan Barajı'nın Sulama inşaatı tamamlayarak 2019 yılı sulama sezonuna hazır hale getirildi. 6 bin dekar tarım alanını sulayacak olan projede, toplam 28 bin 963 metre boru döşenmiş olup, tüm sanat yapıları tamamlandı.

Barajda, su tutulması yöre halkı tarafından sevinçle karşılandı. Baraj tam kapasiteyle doluluk oranı yaşamasıyla, doğal bir güzelliğe ev sahipliği yapacak. Daha sonra dışarıdan bırakılması planlanan balık türlerini, yaban ördeği ve değişik kuşları bünyesinde barındırması düşünülüyor.

Adrasan bölgesine ünlü plajının güzelliğinin yanısıra baraj ile yeni bir doğal güzellik eklenecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:21 Kaynak: İHA

Kumluca, Antalya, Adrasan, Güncel
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