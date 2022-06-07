Adrenalin olsun diye araçların önüne atladılar! O öğrencilerden biri az kalsın hayatını kaybediyordu - Son Dakika
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Adrenalin olsun diye araçların önüne atladılar! O öğrencilerden biri az kalsın hayatını kaybediyordu

07.06.2022 11:53

Denizli'de okuldan çıkan öğrenciler heyecan olsun diye araçların önüne atladı. O öğrencilerden biri 16 yaşındaki ehliyetsiz kız çocuğunun kullandığı otomobile çarparak yaralandı. Ehliyetsiz sürücü ise arkasına bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

Emine Özcan Anadolu Lisesi önünde Efe K. ile arkadaşları şakalaşmaya başladı. Şakanın dozunu kaçıran arkadaşından kaçan Efe K., süratle yola atlayarak 16 yaşındaki kız çocuğu S.S.'nin kullandığı otomobile çarptı. Tam o esnada karşı şeritten gelen otomobil önüne düşen Efe K.'yi fark ederek ani fren yapıp durdu.

BACAĞI KIRILDI

Otomobil sürücüsü S.S. ise arkasına bakmadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri bacağı kırılan ve yüzünde kanama olan Efe K.'yi Çivril Devlet Hastanesine kaldırdı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından kaçan ehliyetsiz sürücü S.S., yeri tespit edilerek gözaltına alındı. İfadesi alınan S.S. babasının aracını markete gitmek için aldığını, kazadan sonra da korkup kaçtığını söyledi. S.S. alınan ifadesinden sonra serbest bırakılırken, kazada bacağı kırılan Efe K.'nin Çivril Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

TEHLİKELİ OYUN ANBEAN KAMERADA

Öte yandan öğrencilerin tehlikeli oyunu güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazadan önce gencin yola atlaması ve ikinci atlayışında ise araca çarpması, ardından ise otomobilin kaçması yer alıyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adrenalin olsun diye araçların önüne atladılar! O öğrencilerden biri az kalsın hayatını kaybediyordu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adrenalin olsun diye araçların önüne atladılar! O öğrencilerden biri az kalsın hayatını kaybediyordu - Son Dakika
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