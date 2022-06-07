Adrenalin olsun diye araçların önüne atlayan öğrencilerden biri ölümden kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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Adrenalin olsun diye araçların önüne atlayan öğrencilerden biri ölümden kıl payı kurtuldu

07.06.2022 10:22
Adrenalin olsun diye araçların önüne atlayan öğrencilerden biri ölümden kıl payı kurtuldu

Denizli'de okul çıkışı heyecan olsun diye trafikte seyreden araçların önüne atlayan öğrencilerden birisi, 16 yaşındaki ehliyetsiz kız çocuğunun kullandığı otomobile çarparak yaralandı.

Denizli'de okul çıkışı heyecan olsun diye trafikte seyreden araçların önüne atlayan öğrencilerden birisi, 16 yaşındaki ehliyetsiz kız çocuğunun kullandığı otomobile çarparak yaralandı. O anda karşı şeritten gelen otomobilin ani fren yaparak facianın önüne geçtiği kazada, ehliyetsiz sürücü ise arkasına bakmadan kaçtı.

Kaza, Çivril ilçesine bağlı Şehitler Mahallesinde meydana geldi geldi. Edinilen bilgilere göre; Emine Özcan Anadolu Lisesi önünde Efe K. ile arkadaşları şakalaşmaya başladı. Şakanın dozunu kaçıran arkadaşından kaçan Efe K., süratle yola atlayarak 16 yaşındaki kız çocuğu S.S.'nin kullandığı otomobile çarptı. Tam o esnada karşı şeritten gelen otomobil önüne düşen Efe K.'yi fark ederek ani fren yapıp durdu. Otomobil sürücüsü S.S. ise arkasına bakmadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri bacağı kırılan ve yüzünde kanama olan Efe K.'yi Çivril Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayın ardından kaçan ehliyetsiz sürücü S.S., yeri tespit edilerek gözaltına alındı. İfadesi alınan S.S. babasının aracını markete gitmek için aldığını, kazadan sonra da korkup kaçtığını söyledi. S.S. alınan ifadesinden sonra serbest bırakılırken, kazada bacağı kırılan Efe K.'nin Çivril Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan öğrencilerin tehlikeli oyunu güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazadan önce gencin yola atlaması ve ikinci atlayışında ise araca çarpması, ardından ise otomobilin kaçması yer alıyor. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Emine Özcan, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adrenalin olsun diye araçların önüne atlayan öğrencilerden biri ölümden kıl payı kurtuldu - Son Dakika

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