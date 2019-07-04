"Adrenalin olsun diye kapkaç yaptılar

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Motosikletle kapkaç yaptılar, utanmadan "Adrenalin olsun diye yaptık" dediler

Son dakika! Çavuşoğlu: S-400'lerin nereye konuşlandırılacağına askerimiz karar verecek

Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li eski vekil oldu! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti