Son Dakika Haberleri: Adrenalin tutkunları Çamlıyayla'da buluşuyor
Son Dakika Spor Haber

Adrenalin tutkunları Çamlıyayla'da buluşuyor

56 dakika önce

Tarsus Motor Sporları Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen Çamlıyayla Motofest'in 5'incisi bu yıl 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adrenalin tutkunları Çamlıyayla'da buluşuyor, System.String[]
Tarsus Motor Sporları Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen Çamlıyayla Motofest'in 5'incisi bu yıl 30 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adrenalin ve macera tutkunlarının bu yılki durağı Mersin'in Çamlıyayla ilçesi olacak. Tarsus Motor Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek festivalde, 4 kategoride onlarca sporcu yarışacak. Profesyonel, Amatör/Hobi, Veteran ve Yiğit Adamlar kategorisinde Türk sporcuların yanı sıra yabancı sporcular da yarışacak. Türkiye'nin en büyük şehir içi parkuru olma özelliğini de taşıyan yarışta, birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın verilecek. Ayrıca festivale katılan herkese çeşitli hediyeler de takdim edilecek. Çamlıyayla Zevzek Tepe'de düzenlenecek olan festival, 30 Ağustos tarihinde kamp ateşiyle başlayacak ve 3 gün sürecek.

"Tüm motor tutkunlarını bekliyoruz"

Tarsus Motor Sporları Kulübü Başkanı İsmail Cenk Ataş, festivalin Çamlıyayla'nın tanıtımına büyük katkı sunacağını belirtti. Ataş, "Bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz festival hem Çamlıyayla ilçemizin tanıtımına katkı sunacak hem de motosikletlere olan ilgiyi arttıracak. 30 Ağustos- 1 Eylül tarihlerinde düzenleyeceğimiz festivalde, farklı şehirlerden hatta farklı ülkelerden sporcular hazırlamış olduğumuz pistte hünerlerini sergileyecekler. Unutulmaz bir festival yaşamak için tüm motor tutkunlarını festivalimize bekliyoruz" dedi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:17 Kaynak: İHA
Çamlıyayla, 1 Eylül, Tarsus, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Kulübü izin verdi Diagne, Suudi Arabistan'a değil İtalya'ya gitmek istiyor Beşiktaş'ta Umut Güner istifa etti Konami, PES 2020 için Manchester United ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 15:13:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adrenalin tutkunları Çamlıyayla'da buluşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]