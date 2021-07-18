Adrenalin tutkunları Samsun sahillerinde kablolu su kayağıyla eğleniyor - Son Dakika

Samsun'da, 2011 yılında oluşturulan Büyükşehir Belediyesi Su Kayağı Merkezi (SUKAY), yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

SUKAY'da amatörler için özel kurslar düzenlenirken, profesyoneller ise kablolu su kayağıyla yaptıkları akrobatik hareketlerle izleyenlere görsel şölen sunuyor.

Kimileri deniz içindeki engellerden metrelerce havaya sıçrayarak şov yapıyor, kimisi de suyun üzerindeki dalgaları kullanarak takla atıyor.

SUKAY Tesis Müdürü Erdal Yavuz, AA muhabirine, tesisin Türkiye'de deniz üzerine kurulan ilk ve tek su kayağı tesisi olduğunu söyledi.

İsteyenlere eğitim verdikten sonra su kayağı sporu yapma şansı sunduklarını belirten Yavuz, "Su kayağına yoğun talep var. Biz de bu taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Eğitim alan 7'den 70'e herkes bu sporu yapabiliyor. Burada eğitmenlerimiz var, eğitim aldıktan sonra vatandaşlarımız rahatlıkla yapabiliyorlar." dedi.

Su kayağı yapmak isteyenlerin mutlaka yüzme bilmesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, "Biz koruyucu kask ve can yeleği veriyoruz, bu mecburi. Kolay seviye dediğimiz orta seviyeden ileri üst düzey seviyeye çıkacak şekilde eğitim veriyoruz. Yaklaşık 14 saatlik eğitimin ardından vatandaşlarımız üst seviyeye çıkabiliyor." diye konuştu.

Yavuz, doğal bir su kayağına sahip olduklarına işaret ederek, "Türkiye'de tek olduğu için Türkiye'nin her yerinden su kayağı yapmaya gelen sporcu ve vatandaşlar var. Yurt dışından gelen turistler, kampçılar da bu sporu yapmadan Samsun'dan ayrılmıyor. Yapay havuz olan tesislerde klor kullanmak gerekiyor ama burada buna gerek yok. Vatandaşların yüzde 100 doğal alanda bu sporu yapabilmesi büyük avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.

İspanya'dan Samsun'a yaz tatilini geçirmek için gelen Angela Hernandez de ülkesinde su kayağı sporunu hiç denemediğini, Samsun'a geldikten sonra yaptığı bu sporu çok sevdiğini dile getirdi.

Tesiste su kayağı yapan vatandaşlar ise su kayağının ekstrem bir spor olduğuna dikkati çekerek, çok heyecan verdiğini kaydetti.