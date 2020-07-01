Adrenalin tutkunları sarp kayalıkları aşıp 517 basamaklı demir merdivene tırmandı - Son Dakika

Adrenalin tutkunları sarp kayalıkları aşıp 517 basamaklı demir merdivene tırmandı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde sarp kayalıklara yapılan Türkiye'nin ilk ve en uzun "Via Ferrata" parkuru, adrenalin tutkunu sporcuları ağırladı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde sarp kayalıklara yapılan Türkiye'nin ilk ve en uzun "Via Ferrata" parkuru, adrenalin tutkunu sporcuları ağırladı.

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Kemaliye Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfınca (KEMAV) bu yıl 41'incisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri devam ediyor.

Şenliklere katılan 150 sporcudan 10'u, ilçenin batısındaki "Wingsuit" (yarasa atlayışı) etkinliklerinin de gerçekleştirildiği ve "Cennete Açılan Kapı" olarak adlandırılan sabit atlama rampasındaki "Via Ferrata" parkuruna tırmandı.

Sporcular, Türkiye'nin ilk ve en uzun "Demir Yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferreta" parkuruna ulaşmak için bir saat boyunca sarp kayalıklarda tırmanış yaptı.

Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı, tırmanışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 gün devam edecek şenliklerin ilk gününde adrenalin tutkunlarının heyecanı doyasıya yaşadıklarını aktardı.

Rakımı 2 bin 200'ü bulan sarp kayalıklara tırmanan sporcuların heyecanlarının gözlerinden okunduğunu belirten Atıcı, "Kemaliye merkezden bulunduğumuz alana gelebilmek için yaklaşık 450 metrelik tırmanışımızı yaptık. Via Ferrata parkuru Türkiye'de tek. Şenliklere katılan ve bugün tırmanış gerçekleştiren sporcularımız 2 bin 200 rakıma çıktı. Şenlikler son gününe kadar dolu dizgin devam edecek." diye konuştu.

KEMAV Başkanı Mustafa Feridun Çelikmen de Kemaliye'ye davet ettiği adrenalin tutkunlarının "Via Ferrata" parkuruna çıkmalarını tavsiye etti.

Tırmanışa katılan sporculardan Neslihan Korkmaz ise tırmanışı yaparken yorulduğunu ama yaşadığı heyecanın buna değdiğini dile getirdi.

Sporcu Merve Macit de Kemaliye'ye gelmeyen adrenalin tutkunlarının çok şey kaybettiğini ve heyecanlı bir tırmanış yaptıklarını söyledi.

Şenlikte, söz konusu parkurdaki tırmanışının ardından katılımcılar tarafından şehitler anısına ağaç dikimi yapıldı.

Etkinlik yarın yapılacak organizasyonlarla devam edecek.

Kemaliye, Erzincan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adrenalin tutkunları sarp kayalıkları aşıp 517 basamaklı demir merdivene tırmandı - Son Dakika

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