Adrenalin tutkunlarını ağırlayacak "cam seyir terası" Divriği'yi cazibe merkezi yapacak - Son Dakika

Adrenalin tutkunlarını ağırlayacak "cam seyir terası" Divriği'yi cazibe merkezi yapacak

26.03.2021 11:29
Adrenalin tutkunlarını ağırlayacak

Sivas'ın Divriği ilçesinin, cam seyir terası projesi ile cazibe merkezi olması hedefleniyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinin, cam seyir terası projesi ile cazibe merkezi olması hedefleniyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası başta olmak üzere tarihi konakları ve kalesiyle çok sayıda turistin ilgisini çeken ilçede kayalıkların üzerine, Çaltı Çayı'na hakim bir tepeye seyir terası yapılıyor.

Yerden yaklaşık 200 metre yüksekliğe inşa edilen ve 2 ay içerisinde tamamlanması hedeflenen cam seyir terası, "kırılan cam" özelliğiyle ziyaretçilerine hem adrenalin tutkusu yaşama hem de Divriği'yi kuş bakışı izleme imkanı sunacak.

Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, AA muhabirine, ilçeye hakim bir tepede tarihi güzelliklerin seyredilebileceği, ahşap yürüme yollarıyla bezenmiş ve cam terasla taçlandırılmış bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Katkılarından dolayı Sivas Valisi Salih Ayhan'a teşekkür eden Bek, "Divriği'de turizm potansiyelimizi genişletip daha çok turistin gelmesi için elimizden geleni yaptık. Bu projeye yaklaşık 1 yıl önce başladık, nasipse 2 ay sonra yerli ve yabancı turistlerimizin hizmetine sunulacak." dedi.

"Türkiye'nin en geniş cam terası olacak"

Seyir terasının ilçeye en hakim tepede olduğunu anlatan Bek, şunları kaydetti:

"Öncelikle vatandaşlarımız 1200 metre ahşap yürüme yolundan geçerek cam terasa ulaşacak. Cam terasımız yerden yaklaşık 200 metre yükseklikte ve Türkiye'nin en geniş cam terası olacak. Gelecek turistlerimize sürprizlerimiz olacak, Türkiye'de bir ilk olan, Çin'de ve bazı ülkelerde örneklerini gördüğümüz kırılan camla adrenalini daha da yüksek seviyelere çıkartmayı planlıyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza bu doğal güzellikleri seyretme imkan tanımakla beraber, Kes Doğan Kalesi, Anadolu'nun ilk mescitlerinden Kale Mescidi, Ulu Cami ve Divriği manzarasıyla görsel şölen sunmak."

Proje için devlet bütçesinden para harcanmayacak

Bek, projenin maliyetinin devlet bütçesine 5 kuruş masraf getirmeden karşılandığına işaret ederek, "Bu projeyi Divriği'deki hayırsever vatandaşlarımızın ve maden firmalarının katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. İşin en güzel yanı da bu olsa gerek. Yıllardır Divriği'de faaliyet gösteren bu firmalar Divriği ve ilçe halkı için hakikaten güzel bir projeye imza attılar." diye konuştu.

Cam terasın oturum alanının 150 metrekare, askıda kalan kısmının ise 110 metrekare olacağını vurgulayan Bek, bu ölçülerle Divriği Seyir Terası'nın Türkiye'nin en büyük cam terası olacağını ifade etti.

Bek, seyir terasının etrafında ise çeşitli sosyal donatılar bulunacağını sözlerine ekledi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Divriği, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adrenalin tutkunlarını ağırlayacak 'cam seyir terası' Divriği'yi cazibe merkezi yapacak - Son Dakika


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