Adrenalin tutkunlarının gözdesi Samsun-Samsunlu paraşütçülerin bulutlarla dansıSAMSUN - Yamaç paraşütü tutkunları Samsun'da adeta bulutlarla dans ediyor.Yamaç paraşütü sporcuları Samsun'un birçok noktasından uçarak doğal güzellikleri de gözler önüne seriyor. Şahinkaya Kanyonu Atakum Kocadağ, Bafra Kapıkaya gibi bazı yerlerde yamaç paraşütü yapan sporcular, adrenalin dolu görüntüler ortaya koyuyor. Her fırsatta gökyüzüne kanat geren Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü üyeleri, eşsiz manzaranın tadını çıkartıyor. Bazen bulutların üstüne çıkan sporcular bazen de kısa süreliğine bulutların arasında kayboluyor. Keyifli yamaç paraşütü uçuşu fırsatı sunan Samsun, Türkiye 'nin dört bir yanından gelecek sporcuları bekliyor. Uçmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Samsunlu sporcular, Karadeniz 'de yamaç paraşütü yapmanın ayrı bir duygu olduğunu söylediler. Karadeniz Bölgesi 'nde uçmak için elverişli yerlerin olduğunu belirten Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Metalurji Yüksek Mühendisi Mustafa Yılmaz, "Yamaç paraşütü, kazanılan uçuş deneyimlerinin kaybedilmesi için çok ara vermeden sürekli yapılması gereken bir spor. Samsun'da çok güzel uçuş noktalarımız var. Uçuş ve seyir zevki veren yerler bunlar. Mevsim kış, hava şartları her zaman fırsat vermiyor ve bugün yakaladığımız uçuş fırsatını bölgemiz sporcuları ile heyecanla değerlendirerek bugün Gültepe'de uçuyoruz. Bu bölge bulutların üstünde uçma imkanı veriyor. Tehlikeli olmamak, güvenlik ihlali yapmadan, havacılık disiplini ile bulutların üstüne çıkıyoruz. Doğayı, uçuş heyecanını yaşıyoruz. Turistik ve sportif anlamında bir etkinlik yaparken, heyecan dolu duygular paylaşıyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ve yut dışından buraya uçmak için gelen arkadaşlarımız oluyor. Yaptığımız uçuş etkinlikleri sayesinde, bölgemizi gören arkadaşlarımız buraya geliyor. Samsun'da yamaç paraşütüne olan ilgi her geçen artıyor. Yamaç paraşütü tutkunlarını Samsun'a davet ediyoruz" dedi.