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Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi Palandöken yurt dışındaki Türklerin yeni adresi oldu - Son Dakika

Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi Palandöken yurt dışındaki Türklerin yeni adresi oldu

16.01.2022 11:02

Doğal güzellikleri, dik yamaçları ve uluslararası standartlarda uzun pistleriyle her yaştan kayakseveri ağırlayan, adrenalin tutkunlarının vazgeçemediği Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yurt dışındaki Türklerin de tatil merkezi oldu.

Doğal güzellikleri, dik yamaçları ve uluslararası standartlarda uzun pistleriyle her yaştan kayakseveri ağırlayan, adrenalin tutkunlarının vazgeçemediği Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yurt dışındaki Türklerin de tatil merkezi oldu.

Uçakların güvenli iniş kalkışını sağlayan CAT 3A sistemi bulunan Erzurum Havalimanı'na yakınlığının sağladığı ulaşım kolaylığıyla yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği Palandöken, çam ağaçları arasında yer alan pistleriyle her yıl binlerce kayakseveri misafir ediyor.

Hem profesyonel hem de acemilerin kayak yaptığı, birçok alternatif piste sahip olmasıyla kış turizminde önemli yer teşkil eden Palandöken, bu özellikleriyle sadece yurt içinden değil farklı ülkelerde yaşayan Türkleri de konuk ediyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı merkez, kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılması, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla da öne çıkıyor.

Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 3'üncü uzunluktaki pistiyle kayakseverlere 15 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı sunan Palandöken'de acemi, orta düzey ve profesyonel olarak kayak yapılabilecek pistler bulunuyor.

Modern telesiyej hattı gibi altyapı imkanlarıyla da beğeni toplayan Palandöken'de aydınlatılan pistlerde gece de kayak yapılabiliyor.

Hollanda'dan kayak tatili için gelen Ahmet Can, AA muhabirine, Palandöken'e ilk kez geldiğini söyledi.

Tesisler ve kayak imkanlarının oldukça iyi olduğunu belirten Can, "Daha önce Erzurum'a geldim ama Palandöken'e ilk kez geliyorum. Gerek tesisler gerekse buradaki jandarma ekiplerinin hizmetine gerçekten bayıldım." dedi.

Tesisler Avrupa standartlarında

Can, güvenli kayak yapmak için sürekli gözetim altında olduklarını ifade ederek, "Özellikle jandarma ekipleri çok güzel görev yapıyor. 15-20 dakika içinde bir ekip görüyoruz yani sürekli bizi kontrol ediyorlar. Tesisler çok iyi, Avrupa standartlarında diyebilirim. Burayı herkese öneriyorum." diye konuştu.

Türkiye'de daha önce farklı kayak merkezlerine gittiğini dile getiren Can, şöyle konuştu:

"Önceden Uludağ'a gitmiştim, kayak yapmayı da orada öğrendim ama Palandöken ile kıyaslanamaz. Buradaki pist uzunluklarını göz önünde bulundurduğumuzda çok daha güzel diyebilirim. Almanya'da da kayak yaptım ama burası çok daha iyi."

Almanya'dan arkadaşlarıyla gelen Eyüp Akarsu da kayak tatili için Erzurum'u tercih ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İyi ki burayı seçmişiz çünkü burası çok güzel bir yer. Çarşı ve dağdaki imkanlar, her şey çok güzel. Kayak takımı olmasa da kiralayıp kayak yapmayı kısa sürede öğrenebiliyorsunuz. Biz kayak yapmayı bilmiyorduk, geldiğimizin ikinci günü öğrendik. Yokuşlardan aşağı profesyonel olmasak da kayak yapmayı öğrendik."

"Soğuğu fırsata çevirdik"

Ankara'dan arkadaş grubuyla gelen Zeynep Sevinç ise eğlenceli zamanlar geçirdiklerini dile getirerek, "Buraya ilk defa geldik. Soğuğu fırsata çevirdik. Kayağımızı yapıyoruz, her şey çok güzel, çok keyifli. Bazı pistler kapalı ama en uzun pistler zaten burada." dedi.

İstanbul'dan eşi Merve Erdoğan ile kayak için gelen Taylandlı Kun Sombatpanich de 4 senedir Türkiye'de yaşadıklarını söyledi.

Kun Sombatpanich, Türkiye'yi çok sevdiğini ve Erzurum'a ilk defa geldiğini kaydederek, "Manzarası ve kayak olanaklarıyla burada her şey çok güzel. İstanbul'dan buraya gelmek de çok kolaymış. Havalimanından çok kısa süre sonra buraya geldik. Türkiye'yi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi Palandöken yurt dışındaki Türklerin yeni adresi oldu
Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi Palandöken yurt dışındaki Türklerin yeni adresi oldu
Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi Palandöken yurt dışındaki Türklerin yeni adresi oldu

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Erzurum Havaalanı, Kayak Merkezi, Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi Palandöken yurt dışındaki Türklerin yeni adresi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi Palandöken yurt dışındaki Türklerin yeni adresi oldu - Son Dakika
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