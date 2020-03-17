Adrenalin tutkunu baba kızın paraşütlü kayak keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adrenalin tutkunu baba kızın paraşütlü kayak keyfi - Son Dakika

Adrenalin tutkunu baba kızın paraşütlü kayak keyfi

6 saat önce

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Erzincan'daki Ergan Dağı'na gelen baba ve kızı, kayak ile yamaç paraşütünü aynı zamanda yapmanın keyfini yaşadı.

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Erzincan'daki Ergan Dağı'na gelen baba ve kızı, kayak ile yamaç paraşütünü aynı zamanda yapmanın keyfini yaşadı.

Boş zamanlarını ailesiyle Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde sportif faaliyetler yaparak değerlendiren doğa ve adrenalin tutkunu Sedat Cengiz, 17 yaşındaki kızı Kübra ile çok sevdiği yamaç paraşütünü kayakla aynı zamanda gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

Ergan Dağı'nın 2 bin 350 rakımına yamaç paraşütü ve kayak takımlarıyla gelen baba kız, burada hazırlıklarını tamamladı.

Tandem (ikili) yamaç paraşütü pistinde kayak takımlarıyla yaklaşık 200 metre kayan Sedat ve Kübra Cengiz, bu sırada yamaç paraşütüyle havalandı.

Paraşütle yaklaşık 600 metre irtifaya çıkıp 15 dakika havada kalan baba ile kızı, doğayı izleyip heyecanlı anlar yaşadı.

Ardından Ergan Dağı kafeteryalar mevkisine kayak takımlarıyla inen Sedat Cengiz ile kızı, kısa süre kayak yaptı.

Aynı zamanda hem yamaç paraşütü hem de kayak yapmanın keyfini çıkaran baba kız, aktivitelerini, kasklarının üzerindeki aksiyon kameralarıyla saniye saniye kaydetti.

"Gençler internette vakit geçirmek yerine temiz havada spor yapsın"

Sedat Cengiz, AA muhabirine, ailece doğa sporlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Gençlere, bilgisayar ve internet başında vakit kaybetmeleri yerine dağda, temiz havada spor yapmaları önerisinde bulunan Cengiz, "Kızımla hafta sonlarımızı Ergan Dağı kayak merkezinde değerlendiriyoruz. İkimiz de hem kayak hem yamaç paraşütü yapıyoruz. Farklı bir şey yapmak istedik. 'Speed ride' olarak adlandırılan, yamaç paraşütüyle kayak etkinliği gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Güzel bir kalkış ve iniş yaptıklarını anlatan Cengiz, "Hem uçtuk hem de kaydık. Böylelikle çok sevdiğimiz iki spor dalını da birleştirmiş olduk. Gerçekten çok güzeldi, herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kübra Cengiz ise 7 yıldır profesyonel kayak sporcusu olduğunu belirtti.

Yamaç paraşütü sporuna babasının teşvikiyle 2 yıl önce başladığını dile getiren Cengiz, "Babam beni yamaç paraşütüne teşvik ettiğinde istememiştim. Ancak uçmaya başladığım ilk gün bana çok zevk verdi." ifadelerini kullandı.

Cengiz, "Herkes mutlaka bir spor dalıyla uğraşmalı. Babamla hem paraşüt hem de kayak yaptık. İnanılmaz güzeldi. Herkes buraya gelsin ve bunları görsün." dedi.

Adrenalin tutkunu baba kızın paraşütlü kayak keyfi

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:52 Kaynak: AA
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