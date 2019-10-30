Son Dakika Haberleri: Adrenalin tutkunu gencin 'off road'u Meriç'in serin sularında bitti
Son Dakika Genel Adrenalin tutkunu gencin 'off road'u Meriç'in serin sularında bitti

Adrenalin tutkunu gencin 'off road'u Meriç'in serin sularında bitti

1 saat önce

Adrenalin tutkunu gencin 'off road'u Meriç'in serin sularında bittiEDİRNE - Edirne'de, adrenalin tutkunu bir gencin off-road macerası kötü bitti.

Adrenalin tutkunu gencin 'off road'u Meriç'in serin sularında bitti

EDİRNE - Edirne'de, adrenalin tutkunu bir gencin off-road macerası kötü bitti. 'Yine olsa yine yaparım' diyen maceracı genç Alphan Teknikel, arazi aracı ile Meriç Nehri'ne gömüldü.

Edirne'de yaşayan 24 yaşındaki adrenalin tutkunu Alphan Teknikel, arazi aracı ile Meriç Nehri kıyısında off road yaparken, bir anlık dikkatsizliği sonucu suya gömüldü. Daha önce de farklı arazilerde ve lokasyonlarda off road heyecanı yaşadığını dile getiren Teknikel, "Bu bir zevk meselesi, çok fazla tecrübem var ancak ilk kez suya battım. Aracım tamirden çıkınca aynı bölgede tekrar deneyeceğim" dedi.

"Aracım tamirden çıkınca aynı bölgede tekrar deneyeceğim"

Alphan Teknikel "Yine olsa yine yaparım çok zevkliydi. Aracın yaklaşık değeri 50 bin TL. Yeni aldım. Farklı farklı bölgelerde off road yapıyorum. Bu bir zevk meselesi, çok fazla tecrübem var ancak ilk kez suya battım. Herhangi bir sağlık sorunum iyi atlattık. Aracım tamirden çıkınca aynı bölgede tekrar deneyeceğim" dedi.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonrası, suya gömülen araç kepçe tarafından çekilerek, sudan çıkartıldı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Adrenalin tutkunu gencin 'off road'u Meriç'in serin sularında bitti

Meriç Nehri, Edirne, Meriç, Genel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü YPG'ye çimento gönderen Fransız şirkete sert çıkıştı
İstanbul Boğazı'nın yetkilerini İBB'den alan kanun teklifine İmamoğlu'ndan ilk tepki: Hukuki yollara başvuracağız Balık ekmek tartışmasına İBB'den yeni çözüm: BELTUR eliyle sadece bir teknede satış yapılabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 18:38:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adrenalin tutkunu gencin 'off road'u Meriç'in serin sularında bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]