Son Dakika Haberleri: Adres Bildirimi İçin Son 2 Gün

Adres Bildirimi İçin Son 2 Gün

46 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca, adres kaydı olmayan vatandaşların 17 Ocak Perşembe gününe kadar başvuruda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.

Adres Bildirimi İçin Son 2 Gün, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca, adres kaydı olmayan vatandaşların 17 Ocak Perşembe gününe kadar başvuruda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, adres kaydı olmayan 363 bin 555 vatandaşa ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek, güncel adres bildiriminde bulunmaları yönünde bilgilendirme yapıldığı belirtilerek, bilgilendirme sonucunda 40 bin 804 kişinin başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, adres kaydı hala olmayan vatandaşların ise 17 Ocak 2019 saat 17.00'a kadar ilçe nüfus müdürlüklerine bildirimde bulunmalarının büyük önem arz ettiği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:09 Kaynak: AA

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