Adres Bildirimi İçin Son 2 Gün

İçişleri Bakanlığınca, adres kaydı olmayan vatandaşların 17 Ocak Perşembe gününe kadar başvuruda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca, adres kaydı olmayan vatandaşların 17 Ocak Perşembe gününe kadar başvuruda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, adres kaydı olmayan 363 bin 555 vatandaşa ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek, güncel adres bildiriminde bulunmaları yönünde bilgilendirme yapıldığı belirtilerek, bilgilendirme sonucunda 40 bin 804 kişinin başvuruda bulunduğu kaydedildi.



Açıklamada, adres kaydı hala olmayan vatandaşların ise 17 Ocak 2019 saat 17.00'a kadar ilçe nüfus müdürlüklerine bildirimde bulunmalarının büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yeni Yunan Savunma Bakanından Türkiye ile İşbirliği Mesajı

Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu

Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var

Eve Getirilen Koliler, Uyuşturucu Ticareti Yapan İmam Nikahlı Çifti Ele Verdi