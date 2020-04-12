Adres değişikliği e-Devlet'ten yapılacak - Son Dakika

Sosyal mesafenin korunması için her alanda çalışmalar yürütülüyor. e-Devlet de bu kapsamda yeni bir uygulamayı hizmete sundu. Artık adres değişikliği Nüfus müdürlüğü'ne gitmeden yapılabilecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle e-Devlet uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması için her alanda çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda adres değişikliği bildirimi yapmak isteyenlerin artık nüfus müdürlüğüne kadar gitmesine gerek yok. e-Devlet üzerinden adres değişikliği bildiriminin yapılmasına olanak sağlayan altyapı halkın hizmetine sunuldu. Hizmetten yararlanmak için e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden biri kullanılabilir.

(İHA)