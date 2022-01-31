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Adres değişikliğinde faturaya yansıtılan açma-kapama bedelinde tüketici haklı bulundu - Son Dakika

Adres değişikliğinde faturaya yansıtılan açma-kapama bedelinde tüketici haklı bulundu

31.01.2022 11:13

Kayseri'de yaşayan bir tüketicinin, adres değişikliği sonrası gelen elektrik faturasındaki 37 liralık açma-kapama bedeline itirazı Melikgazi Tüketici Sorunları Hakem Heyetince haklı bulundu.

Kayseri'de yaşayan bir tüketicinin, adres değişikliği sonrası gelen elektrik faturasındaki 37 liralık açma-kapama bedeline itirazı Melikgazi Tüketici Sorunları Hakem Heyetince haklı bulundu.

Oturduğu evden başka bir yere taşınan 62 yaşındaki emekli Bekir Açık, taşındığı evdeki elektrik faturasına açma-kapama ücreti olarak 37,30 lira yansıtıldığını fark edince, bu bedelin iptali için Melikgazi Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurdu.

Hakem heyetinin Açık'ı haklı bularak paranın iadesi yönünde karar vermesinin ardından elektrik şirketi bunun iptali için Kayseri 2. Tüketici Mahkemesi'ne dava açtı.

Somut uyuşmazlıkta tüketicinin adres değişikliği yaptığı, dolayısıyla elektrik aboneliğini de taşıdığı ve kendisinde var olan elektriğinin kesilmediğini belirten mahkeme, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin, "Fiilen elektriği kesilmeyen aboneden kesme-bağlama bedeli talep edilemez" maddesi uyarınca davanın reddine, hakem heyeti kararının onanmasına karar verdi.

İstinafa taşınan olayda, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un "Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir" yasal düzenlemesi kapsamında elektrik şirketinin talebini reddetti.

"Hak ettim ve paramı da alacağım"

Bekir Açık, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 yıl önce başka bir eve taşındığını ve elektrik faturasına açma-kapama bedeli yansıtıldığını söyledi.

Duyarlı bir tüketici olduğunu, çevresinin, "uğraşma, değmez, kazanamazsın" telkinlerine rağmen tüketici hakem heyetine itirazda bulunduğunu anlatan Açık, "Haklı çıktım. Bunlar tekrar itiraz etti. Gene haklı çıktım. Sonuna kadar gittim. En sonunda da davamı kazandım ve paramı da geri alacağım. Çok büyük para değil 37 lira. Bir dilekçe parası değil ama onlar inatlaştılar ben de hakkımı aramak için peşine düştüm. Hak ettim ve paramı da alacağım." diye konuştu.

"Bu yol olur, buna itiraz edelim de vermeyelim"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise elektrik dağıtım şirketlerinin uyması gereken mevzuatlar dahilinde tüketiciye işlem yapabileceklerine dikkati çekti.

Bunların içinde yeni aboneden açma-kapama bedeli almak diye bir husus olmadığına değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Fakat elektrik dağıtım şirketleri yeni taşınılan, alınan bir eve, dükkana, işletmeye hemen bir açma-kapama bedeli uyguluyorlar. 'Niye yaptın bunu?' diye sorunca da 'açtık ya' diyorlar. Zaten yapmaları gereken bir iş bu. Mecbur açacaksın çünkü depozitosunu alıyorsun, adam abone olmuş. Ne zaman elektriğini kesebilirsin, faturasını yatırmadıktan sonra, bir uyarı daha gönderirsin, fatura gönderdikten 15 gün sonra elektriğini kesebilirsin. Fatura yatırılmadan elektrik kesilmişse açma-kapama bedeli mevzuata göre uygulanır fakat yeni abone olmuş birisinden bu bedeli alamazsın. O yanlış."

Şahin, bu şekilde alınan bedele itiraz eden tüketiciyi hakem heyetinin haklı bulduğunu dile getirerek, "Hakem heyetinin kararına, tüketici mahkemesinin verdiği karar kesindir" hükmüne rağmen istinafa giden ve buradan da istediği sonucu alamayan şirket avukatlarının Yargıtay'a gideceklerini aktardı.

Hakkını arayan Bekir Açık'ı tebrik eden Şahin, bu tür mağduriyetlerde tüketicilere haklarını aramalarını tavsiye etti.

Adres değişikliğinde faturaya yansıtılan açma-kapama bedelinde tüketici haklı bulundu
Adres değişikliğinde faturaya yansıtılan açma-kapama bedelinde tüketici haklı bulundu
Adres değişikliğinde faturaya yansıtılan açma-kapama bedelinde tüketici haklı bulundu

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Kayseri, Mahkeme, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adres değişikliğinde faturaya yansıtılan açma-kapama bedelinde tüketici haklı bulundu - Son Dakika
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