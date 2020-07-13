Adres farklı, manzara aynı - Son Dakika

Adres farklı, manzara aynı

Hadımköy'de polis ekiplerinin durdurduğu halk otobüsünden 48 yolcu çıktı.

Hadımköy'de polis ekiplerinin durdurduğu halk otobüsünden 48 yolcu çıktı. Tıklım tıklım dolu otobüs, kameralara yansıdı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Uygulama Ekipler Amirliği ekipleri 3'te 1 kuralına uygun olacak şekilde toplu taşımada yolcu taşımacılığı denetimlerine devam ediyor. Hadımköy Yolu'nda halk otobüslerinde denetimler yapan ekiplerinin sınırlı yolcu taşıma kuralına uyulmadığını belirledi. Durdurulan bir halk otobüsünden toplam 48 yolcu çıktı. Halk otobüs sürücülerine İl Hıfzıssıhha Kanununa uymamaktan tutanak en fazla verilecek ceza 3 bin 150 Türk Lirası olacak şekilde tutanak düzenlendi.

Fazla yolcu taşıyan sürücülerden biri ise sınırlama kuralından haberdar olmadığını iddia etti.

(Murat Delice/İHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hadımköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adres farklı, manzara aynı - Son Dakika
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