Adres Kaydı Bildirimi İçin Son 2 Gün
40 dakika önce
İçişleri Bakanlığı, 31 Mart yerel seçimi öncesinde adres kaydı bildiriminde bulunmayanların yarın saat 17.00'a kadar ilçe nüfus müdürlüklerine adres bildiriminde bulunmaları gerektiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı
, 31 Mart yerel seçimi öncesinde adres kaydı bildiriminde bulunmayanların yarın saat 17.00'a kadar ilçe nüfus müdürlüklerine adres bildiriminde bulunmaları gerektiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, adres kaydı olmayan 363 bin 555 vatandaşa "İlçe Nüfus Müdürlüklerine müracaat ederek güncel adres bildiriminde bulunmaları" yönünde daha önceden bilgilendirme yapıldığı belirtildi. Bu bilgilendirme sonucunda 40 bin 804 kişinin güncel adres bildiriminde bulunduğu ifade edilerek, "Adres kaydı olmayan vatandaşlarımızın 17 Ocak 2019 saat 17.00'a kadar ilçe nüfus müdürlüklerimize adres bildiriminde bulunmaları büyük önem arz etmektedir" denildi. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:13 Kaynak: İHA
'Ölüler' ve Suriyeliler, Yerel Seçimde Oy Kullanacak
Komisyoncunun "Çin Kestanesi" İsyanı: Yerli ve Milli Kestanemizi Yemeliyiz
Usta Sanatçı Müşerref Akay, Katıldığı Programda Hangi Siyasi Partiyi Desteklediğini Açıkladı
Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var