Adres Patent kapasite artışına gitti - Son Dakika

Adres Patent kapasite artışına gitti

23.11.2020 09:25
Adres Patent kapasite artışına gitti, System.String[]

Adres Patent, müşterilerine daha iyi hizmet vermek adına kapasite artışına gitti.

Adres Patent, müşterilerine daha iyi hizmet vermek adına kapasite artışına gitti. Şirket, Şişli Mecidiyeköy lokasyonundan Beşiktaş lokasyonuna taşındı.

Fikri sınai ve mülkiyet hakları konusunda Türkiye'nin en yetkin firmaları arasında yer alan Adres Patent, müşterilerine daha iyi hizmet vermek adına kapasite artışına gitti. Şirket, Şişli Mecidiyeköy lokasyonundan Beşiktaş lokasyonuna taşındı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "Ülkemizde fikri mülkiyet hakları konusunda artan bilinç ve ticari ilişkiler, temel ihtiyaçlardan tutun da birçok alanda yeniliklere ve gelişmelere sahne oluyor. Bu durum beraberinde çeşitli ihtilaflara da yol açıyor. Markalaşma konusunda Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer alan Türkiye; patent ve global marka oluşturma konusunda da gayretli adımlarla ilerliyor. Bu adımlar eşliğinde güvenli ihracat ve sınıai mülkiyet haklarının korumasının doğru ve nitelikli bir şekilde yapılması için şirketimiz belirlemiş olduğu politikalar doğrultusunda bir takım adımlar atma yoluna gitmiştir. Özellikle kapasite artışına yönelik yapmış olduğumuz yatırımlar bu alanda hem sektör hem de ülkemiz açısından önemli bir yere sahip. Bu bağlamda COVID-19 döneminde birçok şirketin gerek hizmet gerekse üretim/sanayi sektöründe yapmış olduğu büyüme hamleleri oldukça değerli" ifadelerini kullandı.

Şirketin, Şişli Mecidiyeköy lokasyonundan Levent Caddesi, Krizantem Sk. No: 33, 34330 Beşiktaş/ İstanbul lokasyonuna taşındığını kaydeden Akbulut, yeni yatırımların da gündemde olduğunun altını çizdi.

Kontrollü büyümeye odaklandı

Akbulut, şirket olarak kontrollü büyümeye odaklandıklarına dikkat çekerek şunları söyledi: "Acele ve kontrolsüz yapılan büyüme hamleleri birçok alanda beklenmeyen olumsuz sonuçların da ortaya çıkmasına neden olur. Kurumsallaşmış yapıda olan her firma yatırımlarını yaparken kontrollü büyüme olgusunu göz önünde bulundurarak hareket eder. Şirket olarak yapmış olduğumuz yatırım hamlesi, büyüme stratejilerimiz doğrultusunda atmış olduğumuz adımlar arasında yer alıyor. Bu bağlamda yatırım konusunda uygun zaman ve anı gözlemleyerek hareket ettik". - İSTANBUL

Adres Patent kapasite artışına gitti

Mecidiyeköy, Beşiktaş, Patent, Şişli, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adres Patent kapasite artışına gitti - Son Dakika Ekonomi


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