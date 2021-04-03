Adres Patent sınai mülkiyet haklarında 'gif' dönemini başlattı - Son Dakika

Adres Patent sınai mülkiyet haklarında 'gif' dönemini başlattı

03.04.2021 15:09
Adres Patent sınai mülkiyet haklarında 'gif' dönemini başlattı, System.String[]

Sosyal medya ve iletişim platformlarında yaygın olarak kullanılan gif'ler Adres Patent tarafından sektörde birçok paydaşın kullanımına sunuldu.

Sosyal medya ve iletişim platformlarında yaygın olarak kullanılan gif'ler Adres Patent tarafından sektörde birçok paydaşın kullanımına sunuldu. 'I love patent', 'I love marka', 'I love tasarım' ibarelerinden oluşan gif'leri tasarlayan şirket, bu yönüyle sosyal medya tarafındaki iletişim kanallarında sınai mülkiyet haklarıyla ilgili yönetişimde etkin bir rol üstlenmeye başladı.

Gifler genellikle sosyal medya da duyguları ifade etmek ya da verilmek istenilen mesajları hareketli bir şekilde aktarmak amacıyla tercih ediliyor. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, sosyal medya platformlarının günümüz iletişim kanallarında etkin bir role sahip olduğuna dikkat çekerek, "Bizde Adres Patent olarak 'I love patent', 'I love marka', 'I love tasarım' ibarelerinden oluşan gif'leri tasarlayarak sosyal medya tarafındaki iletişim kanallarında sınai mülkiyet haklarıyla ilgili yönetişimi daha aktif bir şekilde ele almak istiyoruz. Bu tarz bir çalışmayla sektöründe ilklerin firması olarak sosyal medyaya kazandırdığımız giflerden ve oluşturacağı farkındalıklardan dolayı mutluyuz" dedi.

26 Nisan Patent Haftası'nda daha fazla kitliye ulaşılabilir

Diğer taraftan sınai mülkiyet hakları alanında 26 Nisan Patent Haftası'nın farkındalık çalışmaları açısından önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Akbulut, "I love patent, I love marka, I love tasarım gibi çalışmalarla sosyal medya kanalları üzerinden bir kampanya oluşturmak, sınai mülkiyet haklarındaki bilinç seviyesinin yukarı çıkmasında önemli bir yere sahip. Özellikle Y ve Z kuşağına hitap etmek adına yapılan birçok çalışmanın sosyal medya kanalları üzerinden de ele alınması verilmek istenen mesajın daha büyük kitlelere ulaşmasında etkin olacaktır" diye konuştu.

Öte yandan patent haftasında sınai mülkiyet haklarına yönelik önemli bir sinerjinin oluştuğunu dile getiren Cumhur Akbulut, bu sinerjini bütün bir yıla yayılması gerektiğini bildirdi. - İSTANBUL

Adres Patent sınai mülkiyet haklarında 'gif' dönemini başlattı
Adres Patent sınai mülkiyet haklarında 'gif' dönemini başlattı
Adres Patent sınai mülkiyet haklarında 'gif' dönemini başlattı

Cumhur Akbulut, Patent, Nisan, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adres Patent sınai mülkiyet haklarında 'gif' dönemini başlattı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Erling Haaland son kararını verdi! Yıldız futbolcu, Real Madrid'de forma giymek istiyor Erling Haaland son kararını verdi! Yıldız futbolcu, Real Madrid'de forma giymek istiyor Kahkaha krizi sonrası ilk buluşma! CHP lideri Kılıçdaroğlu yeniden Buket Aydın'a konuk oluyor Kahkaha krizi sonrası ilk buluşma! CHP lideri Kılıçdaroğlu yeniden Buket Aydın'a konuk oluyor Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir Canlı yayını izleyenler Canlı yayını izleyenler "Bu nasıl kısıtlama?" sorusunu sormadan edemedi Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Bu işi meslek haline getirmiş! 80. kez intihara kalkışan adam, belediye başkanından 2 bin lira aldı Bu işi meslek haline getirmiş! 80. kez intihara kalkışan adam, belediye başkanından 2 bin lira aldı
Bahar Candan'ın şoförü Etiler'de kaza geçirdi Bahar Candan'ın şoförü Etiler'de kaza geçirdi         
16:36
Milli Takım'da koronavirüs belası bitmiyor! Fransa'daki yıldızımız Yusuf Yazıcı ikinci kez koronavirüse yakalandı Milli Takım'da koronavirüs belası bitmiyor! Fransa'daki yıldızımız Yusuf Yazıcı ikinci kez koronavirüse yakalandı         
16:12
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi         
15:50
Kayıp olarak aranan otizmi çocuğun ırmak kenarında cansız bedeni bulundu Kayıp olarak aranan otizmi çocuğun ırmak kenarında cansız bedeni bulundu         
15:20
Markette gizlice pusu kurdu! Kadınların fotoğraflarını çekerken yakalandı Markette gizlice pusu kurdu! Kadınların fotoğraflarını çekerken yakalandı         
15:08
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel         
13:37
Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor         
12:31
İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu         
11:47
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
800 liralık alacağını istediği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü 800 liralık alacağını istediği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü         
11:33
KDK'den, işçilerin hak kaybına karşı nakdi ücret desteği düzenlemesinde değişiklik tavsiyesi KDK'den, işçilerin hak kaybına karşı nakdi ücret desteği düzenlemesinde değişiklik tavsiyesi         
11:31
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu         
11:14
Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü         
10:32
Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı         
08:36
Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu         
18:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 16:42:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adres Patent sınai mülkiyet haklarında 'gif' dönemini başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei