Adres soran kadının cüzdanını çaldı, suçüstü yakalandı - Son Dakika

Adres soran kadının cüzdanını çaldı, suçüstü yakalandı

07.11.2020 09:57

Adres soran kadının cüzdanını çaldı, suçüstü yakalandı Adana'da bir kişi kendisine adres soran kadın cüzdanını çantasından çaldıktan sonra polis ekiplerince yakalandı Adana'da bir kişi, kendisine adres soran kadının çantasındaki cüzdanını çaldıktan kısa süre sonra polis ekiplerine yakalandı.

Adres soran kadının cüzdanını çaldı, suçüstü yakalandı

Adana'da bir kişi kendisine adres soran kadın cüzdanını çantasından çaldıktan sonra polis ekiplerince yakalandı

ADANA - Adana'da bir kişi, kendisine adres soran kadının çantasındaki cüzdanını çaldıktan kısa süre sonra polis ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Zuhal Kahraman yol kenarında duran Ferman S.'ye adres sordu. Zanlı, genç kadına yolun karşısına geçip toplu taşıma aracına binmesini söyledi. Genç kadın, bunun üzerine karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Ferman S, kadının çantasındaki cüzdanı çaldı. Durumu fark eden genç kadın, çığlık atınca zanlı kaçmak istedi. Bu sırada olay yerine yakın bölgede bulunan yunus ekipleri, zanlıyı kovalamaya başladı. Polisi gören zanlı ise, çaldığı cüzdanı atıp kaçmaya başladı ancak kısa süre sonra yakalandı.

Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlının daha öncede bir iş yerinden cep telefonu çaldığı, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, yankesicilik gibi suçlardan kaydı olduğu cezaevinden de korona virüs nedeniyle izinli çıktığı öğrenildi.

Adres soran kadının cüzdanını çaldı, suçüstü yakalandı
Adres soran kadının cüzdanını çaldı, suçüstü yakalandı
Adres soran kadının cüzdanını çaldı, suçüstü yakalandı
Adres soran kadının cüzdanını çaldı, suçüstü yakalandı

Mustafa Kemal Atatürk, Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adres soran kadının cüzdanını çaldı, suçüstü yakalandı - Son Dakika


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